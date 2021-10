Tras 12 años desaparecida y vender cosméticos para sobrevivir, actriz 'desenmascara' a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien desapareció del medio artístico hace 12 años luego de su última telenovela en Televisa, desenmascaró a la televisora al ventilar que los sueldos de los actores apenas alcanzaban "para vivir al día".

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La actriz Allisson Lozz debutó en el programa Código F.A.M.A. y estuvo en melodramas de Televisa como Alegrijes y rebujos, Misión SOS, Rebelde, Al diablo con los guapos y Las tontas no van al cielo.

En 2009, decidió alejarse del medio para dedicarse a su familia y a la religión. Desde entonces se dedica a la venta de cosméticos y productos de belleza en una empresa internacional en Estados Unidos, donde asegura gana mucho más dinero que en la televisión.

Luego de un radical cambio de imagen y de subir algunos kilos debido a que padece hipotiroidismo, la actriz de 29 años 'balconeó' a su antigua empresa pues reveló que los sueldos de los actores no son tan buenos y varios de sus excolegas viven al día.

Allisson mencionó en un video de Instagram que cuando trabajaba en Televisa su sueldo solo le alcanzaba para lo básico.

Yo mantenía a mi familia, a mi mamá y a mis tres hermanos; entonces sí no teníamos la gran cosa, o sea ni de chiste teníamos un carro del año, pagábamos renta y todos mis compañeros en ese momento pagaban renta".

Incluso, no solo ventiló los 'trapitos' sucios de la televisora, sino que también a sus excompañeros, quienes aseguró que llevarían una falsa vida pues ella sabe que si bien no están en la pobreza, no se dan la gran vida.

Tal vez les dé pena a ellos decirlo, por eso prefiero no hablar mucho de ellos; pero realmente mis amigos, todos mis compañeros hasta la fecha siguen pagando renta. No tiene nada de malo, pero no es como lo que el sueño de ser artista les dice", dijo.

Por último, Lozz también dijo que prefiere llevar una vida alejada de la fama ya que prefiere tener lo que tiene ahora.

Es bien difícil, porque tienes que mantener un estilo de vida alto y eso hace que lo que hagas se vaya en eso. No es que yo ganara la baba, pero realmente no era mucho. Entonces cuando yo digo que gano más aquí no es que sea millonaria, pero gano para estar a gusto", finalizó.

Como se recordará, hace unos meses informaron en el programa Hoy que la actriz estaba perdiendo la vista luego de que doctores le informaran que no podían hacer nada por ella y que probablemente a los 30 quedaría ciega.

Y esque Lozz visitó a un oftalmólogo para realizarse una cirugía con láser para corregir su mala visión, pero médicos tanto mexicanos como estadounidenses que no era candidata pues su córnea estaba "muy mal".

Tengo mi iPhone y es el plus pero aún así ya mis ojitos no me dan. Estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 según ya no iba a ver nada y así, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más", mencionó entonces.

Fuente: TVNotas y Canal de YouTube del Programa Hoy