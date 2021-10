Tras acabar en silla de ruedas y 14 años en Televisa, actriz reaparece en 'Hoy' ahogada en llanto

Ciudad de México.- La mañana de este martes 6 de octubre se informó que la actriz Gaby Carrillo, quien ha trabajado durante 14 años en Televisa, había acabado en silla de ruedas pues se lesionó durante los ensayos para su primera presentación en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Aunque se creía que la estrella egresada del CEA no podría llegar a la pista de baile, dio tremenda sorpresa y se presentó en el foro de Hoy de la mano de Alejandro Ávila y lista para mostrar su talento y la fuerza que tiene.

Antes de comenzar su coreografía, la producción de Hoy presentó una entrevista en donde Gaby cuenta su historia de vida y los momentos más dolorosos que ha vivido: "Soy una mujer muy luchona, que vino desde lejos a buscar una oportunidad en la Ciudad de México".

Ahogada en llanto, la artista nacida en Tabasco confesó que el año pasado su padre falleció víctima del Covid-19 y detalló que se siente culpable de no haberlo podido ayudar.

Que mi papá haya fallecido no me lo esperaba ahorita con la pandemia, falleció de Covid-19 y era un hombre muy fuerte, a él le dieron dos infartos cerebrales y sobrevivió al cáncer, la verdad era un hombre bastante fuerte, ha sido muy doloroso", contó destrozada.

Desafortunadamente, los nervios traicionaron tanto a Gaby como a su compañero y no recibieron una buena crítica del jurado. Pero quien sin duda alguna destrozó a la pareja de baile fue la mismísima Lolita Cortés, quien no dudó en ponerles cero de calificación.

Fue básico, una tabla gimnástica, seguramente no contaron, yo creo que tal vez podrían pensarlo dos veces y no seguir y darle la oportunidad a alguien, piénsenlo bien, no se va a poner fácil", dijo la conocida 'Jueza de Hierro'.