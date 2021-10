Tras 4 años en la cárcel y veto de TV Azteca, polémica actriz vuelve a Televisa y Chapoy la 'hunde'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien estuvo en la cárcel y está en medio de un fuerte escándalo legal, fue vista de nuevo en Televisa luego de un supuesto veto y Pati Chapoy la 'desenmascara' en Twitter.

Luego de que se reportara que Gloria Trevi había sido vetada de la televisora en medio de la producción de su bioserie por estar envuelta en problemas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ahora sale a la luz la verdad.

Según informó el conductor Michelle Ruvalcaba en su canal de YouTube, 'La Trevi', quien estelarizó varias telenovelas en Televisa, empresa que alistaba su bioserie bajo la producción de Carla Estrada, habría sido vetada y el proyecto habría sido frenado.

Incluso, se rumoró que Pati Chapoy estaba involucrada en este escándalo ya que como se recordará, desde hace más de 20 años Gloria tiene un fuerte pleito legal contra TV Azteca y la titular de Ventaneando.

Ahora, la periodista de espectáculos Angélica Palacios da una importante noticia a sus seguidores, ventilando el programa al cual se uniría Gloria.

Gloria Trevi arribó a las instalaciones de la televisora de San Ángel y no estuvo en la oficina de Carla Estrada ni fue a hacer nada de su bioserie o a junta con ejecutivos (...) Me estoy enterando que se fue a grabar un promocional, que estaban todos los de vestuario y maquillaje y Gloria. La verdad se veía espectacular, me dijeron que les quitaron hasta los teléfonos", dijo en su programa '¡Suéltalo Aquí!'