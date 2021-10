Tras veto de Televisa y 8 años desaparecido, famoso galán regresa a TV Azteca ¿desfigurado?

Ciudad de México.- Un galán de telenovelas, quien desapareció de Televisa hace 8 años luego de una serie de escándalos por los que supuestamente terminó vetado, reaparece en TV Azteca luciendo irreconocible y con fuerte confesión.

Se trata del actor cubano William Levy, quien al parecer habría quedado en malos términos con Televisa luego de hacer su último melodrama allí en 2013, La Tempestad.

Levy salió inesperadamente de Televisa en medio de la polémica pues incluso se rumoró que había tenido un romance con Carla Estrada, productora de la televisora de San Ángel que le dio su primer protagónico en la empresa en Pasión (2007).

Según declaró a finales del 2018 el productor Juan Osorio, William comenzó a quejarse de las telenovelas y lo llamó un "malagradecido".

"Reniega de ellas, a pesar de que triunfó con ellas", le recriminó Osorio, mientras que Levy le respondió afirmando que era un "productor de bajo grado", que era un "patético, ignorante" y que falló al intentar atacarlo.

Tras el escándalo con Carla Estrada, quien negó todo y también puso de protagonista al cubano en el exitoso melodrama Sortilegio, donde compartió créditos con Jacqueline Bracamontes y David Zepeda, fue Niurka, expareja de Osorio, quien explotó contra el actor.

Niurka aseguró que Levy solo era un "nudista y un albañil" en Estados Unidos y que la única razón por la que entró a Televisa fue porque presuntamente "se acostaba con la productora".

No existes en la farándula mexicana (...) Existen estúpidos sin talento como William (...) Así empezaste. Después tuviste un romance con la productora Carla Estrada y ella te llevó a Televisa, y cuando le preguntaron de ti, dijo: 'no hace falta ser actor, está tan lindo, a parte me lo coj...'. Eso es escándalo papá", dijo Niurka.