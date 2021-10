Tras veto de TV Azteca y subir 32 kilos, conductora de Televisa 'desenmascara' a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica conductora del programa Hoy, Martha Figueroa, le dijo sus verdades a la conductora de Ventaneando Pati Chapoy en entrevista con Mara Patricia Castañeda e hizo fuertes confesiones sobre por qué surgió su distanciamiento.

Martha, quien actualmente forma parte del matutino de Televisa, antes era parte de Ventaneando con Pati Chapoy, Pepillo Origel y Pedro Sola, cuando apenas iniciaban transmisiones en el Ajusco.

La periodista tenía una carrera en TV Azteca, hasta que en 1998 Pati la corrió e hizo que la vetaran de todas las televisoras, según ella misma ha dicho.

En la entrevista, Martha confesó que antes, cuando escribía sus columnas de espectáculos para una revista, las redactaba con seudónimos para que no la vetaran de Televisa, además de que recalcó que durante su carrera ha tenido jefes muy complicados.

Si yo he tenido algo en esta vida son jefes de terror que todo mundo los ve y corren para el otro lado y yo muy agusto. Soy experta en casos difíciles. Me tocó Raúl Velasco, Jacobo Zabludovsky, Pati Chapoy, Guillermo Ochoa en radio, José Ramón Fernández y sobreviví. Les aprendí y fui muy feliz".

Mara le preguntó cómo fue el reencuentro con Pati Chapoy luego de que Martha aceptara enlazarse por Zoom con el foro en enero de este año, cuando el programa cumplió 25 años al aire.

"Mi historia con Pati fue de muchísimos años. Trabajamos juntas con Raúl Velasco (en Televisa). Hacíamos un programa llamado Galardón a los grandes", recordó.

Cuando ella se va a TV Azteca yo acababa de tener a Alex (su único hijo) y estaba buscando chamba. Me invitó y me fui a trabajar de coordinadora de información y luego nació 'Ventaneando'. Fuimos muy amigas y nos queríamos muchísimo pero pasó como en las parejas, primero te quieres y luego ya no te quieres", declaró.

Figueroa contó el momento en el que se dio cuenta que Ventaneando se había convertido en un fenómeno nacional y los había catapultado a la fama.

Fue un programa muy exitoso. Lo que vivimos adentro fue una locura, no te podría explicar. Era una cosa impresionante... fuimos a Veracruz nos metían y sacaban en ambulancia. Decías: '¿qué ped... wey?' Nos pasaban cosas abajo de la puerta, fue una locura de lo intenso que fue 'Ventaneando'".

Sin embargo, contó que fue en la cúspide de la fama que empezó una rivalidad de "quién era más chistoso o quién daba qué nota" con el público, por lo que ahí empezaron los roces.

Posteriormente, con la salida de Pepillo, quien se fue a Televisa para hacer su propio programa, Martha contó que se sentía como "huérfana", pues ella y Origel siempre fueron muy amigos.

La periodista contó que había muchas cosas y notas fuertes que Pati la obligaba a decir al aire para que ella no tuviera que hacerlo, además de que sintió que todos les empezaron a tener celos porque ella y Pepillo eran los más "picantes" del grupo.

El veto de TV Azteca y su despido

Martha reveló que Pati la vetó de todos lados y la despidió del programa cuando José Ramón Fernández la llevó a cubrir el Mundial de Francia en 1998. Aunque al principio aseguró que Pati la engañó diciéndole que hasta le darían su propio programa, el conductor le advirtió que cuando regresaran a México, sería despedida.

"Me quitan del equipo y me voy a hacer con José Ramón Fernández 'Los Protagonistas' en el mundial del '98 en Francia. Cuando regresé me dijo Pati: 'Lo hiciste muy bien y te darán tu propio programa'".

José Ramón desde allá me dijo: 'Aguas Figueroa, ya supe que te darán cuello llegando'. Luego dijeron que yo me fui y quedé de mandar cosas a 'Ventaneando' y no mandé, que nomás me fui a divertir".

"No sé si creían que me iba muy mal y me fue bien. Luego empezó el problema legal entre Pati y el señor Azcárraga (dueño de Televisa). Me pusieron del lado incorrecto, yo ya estaba corrida del programa y me metieron al pleito y tenía que ir a los juzgados contra Televisa y por eso ya no me querían".

En ese momento, su carrera se vino abajo porque aseguró que Chapoy se habría encargado de vetarla de todos lados.

Estaba desempleada acá y vetada acá. No tenía chamba (…) Tronamos Pati y yo y no quisimos saber nada ninguna de la otra. Sí fue malilla conmigo… me enteraba que no me daban chamba por su culpa o conseguía chamba y me la quitaban porque ella dijo".

Contó que en una ocasión le habló Javier Alatorre para estar en una sección de Hechos y la invitó a cubrir la boda de los reyes de España, Felipe y Letizia, sin embargo, dijo que Pati se lo prohibió.

Estaba feliz y al rato me dijo Javier: 'No deja ella que estés y me dijeron que no puedes estar'. Muchas cosas que yo decía 'híjole'".

La polémica presentadora recordó la vez que Raúl Velasco le dio "la regañiza de su vida" por culpa de Pati Chapoy: "Ella la cag... en mil cosas y yo también. La única vez que yo pensé que se iba a morir de un infarto Raúl Velasco fue un día que me regañó horrible por culpa de Pati. Nunca me la cobré".

Martha relató que ella estaba en una junta y "algo hizo mal Pati", por lo que al salir le llamó para advertirle que la iban a regañar, con intención de que se preparara, sin embargo, Pati estalló contra Velasco y le llamó para reclamarle.

Le llamó a Raúl Velasco y le dijo: 'Me acaba de decir Martha que me vas a regañar que porque yo dije, pero no dije'. Raúl me llama, entro a su oficina, me siento y me pega unos gritos y le pegaba al escritorio. Me dijo: '¡Es la última vez en tu vida que tú repites algo que yo diga en esta oficina cuando yo esté! Eras de mi confianza, ¿cómo es posible?'. Decía: 'le va a dar un infarto', fue horrible", recordó.

Finalmente, contó que con Pati hubo "momentos de mucho cariño pero también de mucho odio" pero actualmente ya cree que pasó mucho tiempo como para seguir enemistadas, razón por la cual aceptó participar en los 25 años de Ventaneando cuando Pati la llamó:

No le tuve cariño mucho tiempo pero de repente ella me habló y dije bueno, así matamos el chiste".

Además, tras años de luchar con su peso, la conductora contó que Chapoy la presionaba mucho para verse más delgada cuando estaban en Ventaneando, por lo que ella se fue por el lado contrario y engordó.

Empecé a comer y me empezó a valer. Quise hacerme justiciera como para decir: 'Yo también puedo triunfar sin tener cuerpazo' y me puse tremenda", recordó.

Martha finalizó la plática contando que es muy feliz soltera y aceptando que se puso la banda gástrica para bajar de peso pues en uno de sus peores momentos llegó a pesar hasta 30 kilos de más.

Actualmente, la conductora luce muy bien y ya no está vetada del Ajusco. Martha permanece en Televisa, al aire en el matutino Hoy, donde da los espectáculos, y el programa Con Permiso, transmitido por Unicable con Juan José Origel.

