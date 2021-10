Tras veto y despido de Televisa, exconductor de 'Hoy' reaparece y hace inesperada confesión al aire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico exconductor de Hoy, quien presuntamente fue vetado de Televisa por orden de la fallecida productora Magda Rodríguez, hizo una inesperada confesión durante su más reciente aparición en el matutino Sale el Sol.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Meses atrás el canal de YouTube El Borlote aseguró la entonces productora de Hoy exigió que el llamado 'Villano de los espectáculos' no volviera a pisar nunca la televisora de San Ángel debido a que difamó a su hija Andrea Escalona al asegurar que esta no soportaba a Marisol González.

Kaffie, quien formó parte del matutino de Las Estrellas por un par de años, ahora aparece como conductor invitado en el programa de Imagen TV y durante la reciente emisión dejó en shock a todos con la fuerte revelación que hizo.

En la sección Trapitos al Sol la conductora Ana María Alvarado le preguntó al famoso columnista que revelara si estaba dispuesto a compartir cama con alguien que estuviera en el foro y él respondió con un tajante "sí".

Sin embargo, no quiso revelar el nombre del afortunado para evitarse problemas: "No porque ¿qué tal que me desactivan el gafete?".

Posteriormente, Álex detalló que en el pasado tuvo fantasías con David Páramo pero este lo mandó a la friendzone:

En un tiempo la verdad me gustaba mucho, fantaseaba mucho con David Páramo pero pues ya saben que un día tal cual me la cantó y me dijo 'conmigo nunca'".

Anita confirmó esta versión y aseguró que Kaffie estaba "muerto de amor" por el conocido 'Padre del Análisis Superior'.

Mira a partir del minuto 5:34

Fuente: Sale el Sol y YouTube El Borlote