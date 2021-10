¿Vicente Fernández, a punto de morir? Dan dura noticia a la dinastía tras 2 meses hospitalizado

Guadalajara, Jalisco.- En el último parte médico de don Vicente Fernández se informó que lamentablemente el cantante mexicano no ha tenido avances ni mejorías luego de dos meses hospitalizado pero esa no es la única batalla que enfrenta la dinastía Fernández.

En el comunicado compartido en las redes sociales de 'Don Chente' se destacó que su recuperación desafortunadamente será "muy, pero muy lenta", luego de que sufriera una brutal caída en su rancho Los Tres Potrillos. Aunado a ello, se sabe que el ídolo mexicano también tiene el Síndrome de Gillian-Barré, lo cual complica aún más su salud.

De acuerdo con información del periodista de espectáculos Marco Antonio Silva, ahora la familia del intérprete de Estos celos estaría preocupada por las cuestiones económicas que implican una hospitalización de esta magnitud; se sabe que el famoso está intubado, usa respirador y es alimentado por una sonda.

Los diagnósticos no son nada alentadores, las cosas no avanzan, no mejoran. El seguro de gastos médicos ya empieza a reparar", explicó a través de su canal de YouTube.