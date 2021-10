"Ya no saben ni dónde ponerla": Yalitza Aparicio responde a dura crítica con un TikTok

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Yalitza Aparicio habría respondido a las críticas que hace unos días se vertieron sobre ella luego de que acompañara a Alejandro Sanz a recibir una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

Una de las personas que dirigió comentarios afilados hacia la actriz que saltó a la fama gracias a su participación en la cinta Roma fue Daniel Bisogno, quien se cuestionó el porqué Aparicio asistió a un evento tan importante.

Asimismo, argumentó que la originaria de Oaxaca no debía estar en la celebración ya que no se conocía que fuera cercana al intérprete de Amiga mía. Remató al apuntar que su presencia sólo respondía a que "ya no saben ni dónde ponerla".

Por su parte, Yalitza enfrentó la controversia a través de redes sociales. En TikTok grabó un video en el que practica lip-sync mientas dice: "Hoy me levanté bella, fabulosa y poderosa y el que me quiera hacer sentir lo contrario, bye".

Además de este clip, Aparicio publicó más contenido. En algunas grabaciones replicaba audios famosos en la aplicación y en otros jugó con los filtros que cambian la apariencia, como el color de ojos. Una vez más, este gesto le valió opiniones varias, entre ellas, algunos usuarios la acusaron de haber cambiado su actitud a partir de que tiene dinero y éxito.

Fuente: TikTok