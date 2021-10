Adiós TV Azteca: Tras pedir 'limosna' para sobrevivir y alistar su muerte, actriz llega a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien estuvo durante 31 años en telenovelas de Televisa y el año pasado fue captada pidiendo despensas ante la falta de trabajo, dejó en shock al volver a la televisora de San Ángel ¡y toparse a su exesposo!

Se trata de la colombiana Diana Golden, quien causó polémica en el pasado mes de junio al ser captada pidiendo ayuda en forma de despensa luego de quedarse sin ingresos tras meses de desempleo.

Bendito sea Dios, agradezco mucho la ayuda que nos han brindado tanto la ANDI como la ANDA por que sino, no sé cómo hubiera podido sobrevivir. Pena es robar y que te cachen, además es deliciosa la comida. Tengo cuatro meses sin trabajar al igual que todos los actores", dijo entonces.

Golden, luego de unirse a las filas de TV Azteca, donde visitó Venga la Alegría y Ventaneando, confesó hace unas semanas que ya tiene todo listo para su muerte, incluso comentó cómo le gustaría morir, dejando en shock a todos.

La actriz confesó que le gustaría pasar a mejor vida en un pueblito de México y tal como lo hizo la diva mexicana María Félix. Además compartió que ya tiene todo listo para el día de su muerte y su testamento en orden.

Me quiero morir como mi mamá o como 'La Doña', el día de su cumpleaños, dormida en su cama (...) Tengo todo arreglado, todo está para mi sobrino Alejandro que vive en Miami, hijo de mi hermano mayor que ya falleció".

La actriz ahora sorprendió al regresar a las filas de Televisa y toparse a nada más y nada menos que a su exesposo, el polémico actor y exconductor del programa Hoy Alfredo Adame, a quien la televisora le acaba de levantar el veto.

En entrevista con De Primera Mano de Imagen TV, Diana contó cómo fue topárselo de sorpresa en el programa producido por Memo del Bosque, Perdiendo el juicio, donde ambos estuvieron de invitados el mismo día.

El tipejo... yo no siento nada cuando lo veo, siento más por ustedes porque los conozco. Yo al viejito este no lo conozco, porque qué feo está manito, al que tiene que demandar es al cirujano", dijo Golden.

Incluso, contó que le pusieron seguridad por si Adame se ponía violento: "Como él se amparó para no pagarme, Memito del Bosque me puso seguridad real, son el Squad de Policía de Televisa por si se ponía agresivo estando yo ahí, él no sabía que estaría yo ahí".

Su primera reacción fue: 'Si viene esta loca yo me largo' y va Memo y le dice: 'Te callas, te sientas, aquí no hay mentadas de ma...', había un libreto... y como no va a pagar, que me pague Televisa", mencionó.

Descartó que fuera víctima de agresiones ya que había mucha gente como Jorge 'El Burro' Van Rankin, Lolita Cortés, Roberto Palazuelos en el foro y respondió si hubo tensión.

¿Hasta crees que se atreverá a hacer algo? Si es un cobarde (...) A mí me da igual, a lo mejor el sí pero yo no, solo me reía porque le choca que me ría. Yo fui por la lana la verdad y pues no es lo que me debe pero bueno. Él sigue sufriendo por mí y no me supera 37 años después (...) No me miraba ni a la cara".

Finalmente, se despidió agregando que para ella Adame es un "perfecto desconocido". Como se recordará, su matrimonio fue muy breve, pues duraron tres meses juntos luego de contraer nupcias en 1987.

Golden ha acusado al histrión de ser un "celoso y violento" además de que lo acusó de haberle sacado una pistola y ponérsela en la cabeza.

