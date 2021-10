¿Chapoy lo vetó? Famoso exconductor de 'Ventaneando' se va de TV Azteca por grave motivo

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien comenzó su carrera en Ventaneando como discípulo de la periodista Pati Chapoy, confirmó que lamentablemente tuvo que abandonar TV Azteca por un grave y delicado motivo.

El personaje que se fue de la empresa del Ajusco es nadie más y nadie menos que el polémico especialista en espectáculos Ricardo Casares, quien formó parte del equipo de Ventaneando hace algunos años y actualmente está en el elenco de Venga la Alegría.

Resulta que este jueves 7 de octubre, 'Richi' no se presentó a trabajar en el matutino de Azteca Uno e incendió las alarmas. Además de que participaría en la revancha de ¡Quiero Cantar! pero tampoco acudió.

A través de una videollamada con el productor y conductor Sergio Sepúlveda, el excolaborador de Chapoy informó que la razón de su ausencia en el programa fue porque contrajo una fuerte infección estomacal. Incluso mencionó que ayer miércoles se retiró temprano del foro de VLA.

Me dio temperatura brutal y acordamos que era mejor que yo no me presentara hoy. Me fui temprano ayer de Venga la Alegría. Me empecé a sentir muy mal, me empezaron a doler las articulaciones y pues sí, tengo una infección estomacal marca satanás", expresó.