"Está fea como la chi...": Niurka hace pedazos a polémica actriz de Televisa por 'desfigurada'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la controversial artista cubana Niurka Marcos está haciendo de las suyas pues es bien sabido que no tiene filtros a la hora de dar su crítica y en esta ocasión se lanzó en contra de la actriz de Televisa y bailarina, Lyn May.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante su plática con diversos reporteros en el aeropuerto, la llamada 'Mujer Escándalo' no paró de criticar a la vedette mexicana por invitar a sus fans a ponerse bótox aún cuando ella sabe que se 'desfiguró' el rostro con sus múltiples cirugías y arreglitos.

El juego de Lyn May es ir contra el tráfico, ¿tú crees que ella no se ve en el espejo y sabe que está fea como la ching...? ella se está riendo de ella misma y se burla de la gente que le echa bullying", explicó.

Sin embargo, Marcos aseguró que felicita a May por darles cachetada con guante blanco a sus detractores. Pero lo que si dejó muy claro es que ella jamás se someterá a un tratamiento de este tipo que hace que pierdan la gesticulación normal del rostro.

No, no, no, yo sí me he hecho cosas y los exhibo en mis redes sociales pero yo sí tengo todos mis movimientos, tengo arruguitas naturales de cualquier ser humano".

Ya para rematar, Niurka puso en duda que Lyn realmente sea una vedette y dijo: "Ella fue fichera en su época, pero yo soy la mamá de todas las que hacen el intento por serlo, pero yo no haré lo que hace Lyn May porque no soy imitadora de nadie".

Fuente: Venga la Alegría