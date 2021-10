Horóscopo de hoy 7 de octubre 2021: Mhoni Vidente publica las predicciones de este jueves

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Inicia la Luna Nueva en Libra, por lo que es clave que conozcas cuáles son las predicciones que Mhoni Vidente ve para cada uno de los signos del zodiaco. Conoce todos los detalles en los horóscopos de hoy jueves 7 de octubre 2021.

Mhoni Vidente y sus predicciones en el amor, dinero y trabajo

Aries

Procure ser todo lo natural que pueda con ese posible amor, si usted está dispuesto podría ser una gran oportunidad. Si está pensando en solicitar un préstamo, hoy es el día ideal para hacerlo, ¡los astros lo apoyan! Concentre sus energías en aumentar su productividad en esta Luna Nueva en Libra.

Tauro

Guíese por sus sentimientos en ese nuevo amorío y sea generoso con sus amigos, los cuales nunca le han dejado solo. Quizá tenga algún problema por cuestiones de dinero, pero tenga fe en que se arreglará. Jornada idónea para definir sus metas delante de su trabajo. Puede tener dolores en las encías.

Géminis

Esta Luna Nueva le enseñará que los cambios son buenos, necesarios y que no debe tener miedo. El amor siempre está mutando. Obtendrá beneficios inesperados gracias a sus ahorros. Jornada de iniciativas; adelante, cuenta con sus jefes y familiares. Dolores abdominales le incomodarán durante el día.

Cáncer

Si esa situación le molestó muchísimo, es comprensible, pero debe dejarla ir, debe olvidar y no caer en la ansiedad. De lo contrario, necesitará ayuda profesional. Si tiene la oportunidad de realizar una inversión, hágalo. Aprenda a delegar en el trabajo. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.

Leo

Las mentiras nunca dejan nada nuevo; es probable que todo derive de algún problema de su niñez que aún no resuelve. Ahora que es adulto, cuenta con las herramientas para ver por su bien. Sea prudente y gaste de acuerdo con sus posibilidades. En el trabajo, superará los obstáculos que surjan. Debería caminar más.

Virgo

La calma que trae a las personas siempre es agradecida; esas bendiciones que le envían, pronto darán frutos y le ayudarán a crecer.. En el aspecto económico tendrá un éxito increíble pero más que merecido. Sea más sistemático en sus funciones laborales. Cuidado con los riñones, evite el frío.

Libra

Día óptimo para iniciar una nueva relación, emocionarse y dejarse llevar por el momento. Evite gastar dinero a lo loco, puede necesitarlo más pronto de lo que se imagina. Tiene compañeros estupendos que le pueden ayudar a crecer en su trabajo. Si se inicia en algún deporte vaya poco a poco.

Escorpio

En el amor, piensa en la independencia por encima de todo. Llega una cantidad de dinero que olvidó cobrar. Laboralmente hablando, está imbatible. Abandone esa actitud de indiferencia para con su salud. Pronto ese sueño que tanto desea se hará realidad, tenga mucha paciencia y no deje de agradecer y trabajar.

Sagitario

En cuestiones amorosas, este jueves 7 de octubre con la Luna Nueva en Libra, será, buen día. Ahorrar consiste en no gastar en exceso, mas no en ser 'codo', dese esos gustos que tano bien le hacen. En el trabajo, hay quien no comprende su actitud. Necesita actividad deportiva para recuperarse físicamente.

Capricornio

No sea tan cerebral y déjese llevar por los sentimientos, una nueva sorpresa lo hará feliz este día. Apueste por los números 5 y 7, si es que gusta del juego. Su responsabilidad hará que la productividad aumente, hoy será un gran día. La vida desordenada puede acarrearle molestias físicas.

Acuario

Organice una cenita romántica, nunca está de más para impresionar a su ser amado y querido. Su economía doméstica se está reponiendo bien; tenga cuidado y no confíe en los demás en cuestiones monetarias. Hoy el trabajo requiere que se entregue en cuerpo y alma. Vigile las comidas, su estómago será el punto débil.

Piscis

Para resolver ese problema con su pareja es necesario hablar y mostrar una actitud abierta . Aunque la fortuna le sonría, mantenga los pies en el suelo o podría caerse. Sea tolerante con sus compañeros, la situación del trabajo lo exige. Le apetecerá poner a punto su cuerpo y hoy es el día.

