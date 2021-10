¡La exhibe en vivo! Tras veto en Televisa, exactor de TV Azteca destapa secretito de famosa actriz

Ciudad de México.- Germán Ortega, quien al igual que su hermano Freddy Ortega fue vetado de Televisa hace algunos años por irse a TV Azteca, desató la controversia pues filtró un desagradable secreto de la guapísima y talentosa actriz Olivia Collins.

Resulta que en días pasados el conductor de Ventaneando Daniel Bisogno sacó a la luz que la artista mexicana de 63 años había hecho tremendo desprecio al integrante de 'Los Mascabrothers' pues se negó a besarlo en la boca en plena función en vivo de El Tenorio Cómico.

Hace algunas horas, Germán ahora decidió salir a aclarar toda la controversia y afirmó que Olivia en ningún momento lo despreció y destapó la verdadera razón por la que no le quiso dar un beso.

Los prejuicios no son buenos, me lo tomé personal porque estoy traumado no soy Brad Pitt y sentí que era un desprecio, me lo tomé personal, la juzgué y no le permití darme una explicación", contó.