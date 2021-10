Luto en Televisa: Tras quedar en silla de ruedas y kilos de más, galán da trágica noticia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido galán de telenovelas, quien perdió su exclusividad en Televisa hace unos años, dio una trágica noticia en el programa Hoy que dejó helados a todos.

Como pocas veces, ya que es muy 'celoso' de su vida privada, el actor Jorge Salinas se conmovió y abrió su corazón para compartir que vive en luto, pues su padre murió.

El actor, quien perdió su exclusividad en 2018 luego de más de 25 años en la televisora y ha padecido problemas de salud que lo han dejado en silla de ruedas, detalló en el matutino de Las Estrellas que su padre murió hace un año.

El histrión no compartió cuál fue la causa de muerte, sin embargo, intercambió algunas palabras con los hijos del compositor Armando Manzanero, quien falleció en el 2020 víctima del Covid-19.

Yo perdí a mi viejo igual el año pasado... Imagínate, nuestros mejores amigos se van (...) Se fue el día 12 de febrero del año pasado".

Salinas, quien está casado con la actriz Elizabeth Álvarez, se dijo muy identificado con los hijos del cantante ya que comprende el dolor que hasta la fecha los invade.

Me siento muy identificado. Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño".

Como se recordará, el actor no había confirmado la noticia públicamente desde que sucedió. En junio del año pasado, el protagonista de melodramas como La esposa virgen, Fuego en la sangre y Mariana de la noche compartió un mensaje donde lo daba a entender.

Gracias Papá, en donde estes sábete amado, siempre serás mi ángel de la guarda".

Sin embargo, nunca dio más información sobre su pérdida ni compartió cómo vivió el luto. Y esque el actor es bastante ermitaño cuando se trata de dar información sobre su vida privada.

Uno de sus escándalos más sonados sucedió cuando le fue infiel a su exesposa Fátima Boggio, pues la engañó con la actriz de TV Azteca Andrea Noli, quien quedó embarazada en 2006 y tuvo una hija, Valentina, a la que nunca reconoció.

En 2015 el actor tuvo su último proyecto en Televisa, pues una vez que perdió su exclusividad se cambió a Imagen TV e hizo otros proyectos.

Tras ser rechazado por Televisa, Salinas fue captado luciendo irreconocible y en silla de ruedas por problemas en la columna vertebral. Luego apareció con al menos 20 kilos de más, dejando en shock a todos.

Sin embargo, Salinas logró ponerse en forma para su regreso en 2020 en Te doy la vida. Después de este proyecto, al actor se le volvió a captar afuera de un hospital con problemas para caminar. Usaba bastón y se le volvió a ver con kilos de más.

Aunque se dijo que recibió ofertas de TV Azteca, el actor volvió a las telenovelas en Televisa.

Luego de admitir que no quería aceptar el papel, ya que no era un protagónico, Salinas aseguró que su esposa "le quitó la soberbia" y se unió al elenco de la telenovela S.O.S. Me estoy enamorando, donde interpreta a un invidente.

