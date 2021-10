¿Se une a 'Hoy'? Gustavo Adolfo Infante abandona 'Sale el Sol' y los traiciona con Televisa

Ciudad de México.- Luego de varios años en las filas de Imagen Televisión, el conductor Gustavo Adolfo Infante fue captado en Televisa y dejó en shock a todos por las imágenes que se filtraron. ¿Llega al programa Hoy?

La periodista de espectáculos Angélica Palacios, exhibió en su programa ¡Suéltalo Aquí! que Gustavo estuvo en Televisa e incluso mostró imágenes del conductor de De Primera Mano y Sale el Sol en el foro de la televisora de San Ángel.

La conductora contó que Gustavo estuvo en las instalaciones de Televisa y mostró el video donde aparece junto a Héctor Ramírez, mejor conocido por su personaje 'Rosa Concha', en el cual aparecen en el foro de La cantina del Tunco, programa de Israel Jaitovich.

Además, dijo que se rumora que al periodista lo querrían fuera del matutino y por esa razón habrían incluido en el elenco a alguien con quien no tendría buena relación: el exconductor del programa Hoy Álex Kaffie.

Me he enterado de muy buena fuente que le están haciendo la vida de cuadritos en Grupo Imagen. Me estoy enterando que a Gustavo le han puesto varias piedritas en Grupo Imagen, especialmente en 'Sale el Sol' (...) A Gustavo no lo quieren en 'Sale el Sol' y para hacerlo enojar y que se vaya del programa le pusieron a Álex Kaffie, para hacerlo incomodar", dijo.