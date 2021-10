¡Selena Gómez declara su amor a Chris Evans! FOTOS en redes confirmarían una supuesta relación

Estados Unidos.- Las redes sociales estallaron ante los fuertes rumores que surgieron recientemente, donde aseguran que Selena Gómez y Chris Evans podrían estar saliendo juntos.

En Twitter, ambos actores se volvieron tendencia luego de que los internautas se percataran de que el famoso de 40 años comenzara a seguir a la joven de 29 en su perfil de Instagram, y todo esto luego de que Selena confesara estar enamorada del intérprete de Capitán América durante una entrevista.

Me gusta Chris Evans. ¿No es lindo?. Es muy lindo", reveló Selena en 'Watch What Happens Live with Andy Cohen'