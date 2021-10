"Sin dinero y deprimido": Tras 12 años en TV Azteca, galán de Televisa exhibe a Enrique Guzmán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido actor y cantante, Yahir, quien estuvo por más de 12 años en las filas de TV Azteca y se fue a Televisa, dio una inesperada noticia sobre Enrique Guzmán, con quien trabaja en la obra musical Jesucristo Súper Estrella, además de que conductores lo exhibieron.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En entrevista con Sale el Sol, el exacadémico confesó cómo ha sido la respuesta del público hacia el cantante, quien fue denunciado por su nieta Frida Sofía de haber abusado de ella cuando era niña.

Tuvimos el fin de semana con 'Sold out', contentos, bendito Dios, hay vamos (...) Todo muy bien con Enrique, ha estado muy bien todo, le aplauden mucho, él está haciendo un gran trabajo en la obra y creo que eso es muy importante", dijo.

Será el próximo 16 de octubre que la obra llegue a su fin, sin embargo, espera continuar con la gira de No me puedo levantar por el interior de la república.

Tristemente se juntaron los compromisos con los teatros, hay que dejar ese teatro ya y hay compromisos de meter otras obras, por la pandemia se fueron retrasando cosas pero 'Jesucristo' no me ha dejado de sorprender nunca, desde que lo empezamos hasta el día de hoy".

"Con Jesucristo no nos vamos de gira, solo con 'No me puedo levantar'", aclaró. Además, el sonorense aseguró que promete un nuevo disco pronto.

Por otro lado, la conductora Ana María Alvarado 'balconeó' a Guzmán, asegurando que el padre de Alejandra Guzmán está deprimido y la está pasando mal, luego de que saliera a la luz que hasta "se quería morir".

Me está contando gente que sabe que Enrique la está pasando mal aunque quiera dar otra cara, sí la está pasando mal, no está contento, está molesto y un tanto deprimido... tiene noches en vela".

Además, Gustavo Adolfo Infante confesó que Frida Sofía le dijo este miércoles que sí vendría a México y que no está dispuesta a perdonar a su abuelo, sin importar que él le haya pedido una denuncia pública.

De este comunicado que sacó Alejandra me platicaban que se sentaron a la mesa y Alejandra le dijo: 'Te amo, te respeto y te he apoyado pero ya no mezcles una cosa con la otra porque me haces quedar mal. de ahora en adelante tú por tu lado y yo por el mío'".

"(Enrique) No tiene dinero para una demanda, no lo tiene", dijo Gustavo. Además de comentar que lo más seguro es que Frida tendría que venir este año a ratificar la denuncia.

Perro que ladra no muerde. Ya se cag..., que voy a ir y voy con todo. Que Dios lo perdone, porque yo no", le habría dicho la joven al periodista.

Fuente: Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento