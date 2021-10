¿Su salud se agrava? Actriz de Televisa habla por primera vez de su repentina hospitalización

Ciudad de México.- La noche del pasado miércoles se reportó que la actriz y modelo Alejandra Espinoza fue hospitalizada por serios problemas de salud, los cuales provocaron que la mitad de su cara se paralizara y perdiera visión en uno de sus ojos.

Y es que la exreina de belleza fue internada a causa de un misterioso y desconocido padecimiento; y aunque al principio se manejaba que podría tratarse de una parálisis facial o un derrame cerebral, posteriormente estas condiciones fueron descartadas por la propia Alejandra.

Por medio de un video que la estrella de Televisa publicó en su cuenta de Facebook, agradeció la sus fans los mensajes de cariño que ha recibido hasta el momento y dio todos los detalles sobre su situación actual tras días de mucha angustia.

Asimismo, explicó que hasta ahora no han encontrado la causa de sus malestares, pero afortunadamente ya ha presentado mucha mejoría por lo que será dada de alta:

Los doctores, hasta el día de hoy, no encuentran la razón por la cual me sucedió eso, No fue un derrame, no es esclerosis múltiple… estoy muchísimo mejor ahorita. Los exámenes salieron perfectos, aparentemente me van a dar de alta ahorita o si no mañana", agregó.