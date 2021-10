¿Teme por su vida? Tras sobrevivir a crisis y volver a Televisa, actriz deja alarmante mensaje

Ciudad de México.- Luego de atravesar por una dura crisis que la llevó a abrir su propio negocio de hamburguesas, la actriz Violeta Isfel regresó a los pasillos de Televisa participar en un programa de Distrito comedia, por lo que su vida estaría ya retomando un nuevo rumbo.

Sin embargo, recientemente, la famosa estrella de Atrévete a soñar encendió las alarmas y captó la atención de sus seguidores al emplear sus redes sociales para compartir un conmovedor mensaje.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Isfel, más allá de mostrarse sin filtros, paralizó a todo Internet al compartir una carta de perdón a si misma y una fotografía al natural.

Y es que la actriz destacó que por mucho tiempo se juzgó muy fuerte por lo que en su mensaje la famosa se disculpó consigo misma por permitir que críticas externas afectarán su vida.

Violeta Hermosa, quiero disculparme contigo, por permitir que el prejuicio o las normas de belleza impuestas por la sociedad o las voces que invaden mi cabeza, de lo aprendido a lo largo de nuestra vida me cegarán y no me permitieran admirar y respetar tu belleza", se lee en una parte del extenso texto.