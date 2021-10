"Tengo cáncer": Tras 16 años en Televisa, conductora da dura noticia en vivo al borde del llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien estuvo durante 16 años en Televisa y ahora forma parte de las filas de Imagen Televisión, dejó en shock al abrir su corazón en vivo y confesar que le detectaron cáncer de mama.

Se trata de la actriz y conductora Verónica Toussaint, quien durante el Mes Rosa, el cual promueve la prevención del cáncer de mama, recuerdan que hay que explorarse, hacerse la mamografía y checarse, anunció que a ella le detectaron esta enfermedad.

En vivo desde el programa que conduce en Imagen TV, Qué Chulada, la conductora, quien dejó Televisa y se cambió a Imagen de tiempo completo en el 2020, dijo al borde del llanto.

Nadie te prepara cuando te dicen: Tienes cáncer. Esta vez, me tocó a mí. Hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo con ustedes en este foro con mis 'chuladas'".

La exconductora de Qué Importa dijo que ya se está sometiendo a un tratamiento desde que se enteró de su diagnóstico: "Es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para los que me rodean y me quieren cerquita, pero confío en la ciencia y tratamientos que desde hace unas semanas ya me estoy haciendo para que este periodo pase pronto y de la mejor manera".

Además, hizo un atento llamado a todas las mujeres para que se revisen y puedan detectarlo a tiempo.

Desde mi trinchera les digo por favor, revísense cada mes. Vayan al doctor, esto no es solo una campaña de salud, es una realidad y mucho más común de lo que imaginamos. El porcentaje de personas que se hace mastografías es muy bajito y la detección oportuna puede salvar vidas", dijo.

Comentó que el apoyo de sus compañeros, la empresa Imagen TV y su familia, han hecho este proceso "más luminoso", sin embargo, sí mencionó que para ella es muy difícil compartir esto en vivo.

Es muy difícil dar esta noticia en vivo enfrente de compañeros que tampoco sabían la noticia, pero para mí es muy importante que lo que estoy pasando lo estoy compartiendo para que no les pase a ustedes y que esto tiene solución si lo detectamos (...) Gracias a todos por darme esta energía y luz".

Por otro lado, su compañera Mariana le dedicó unas emotivas palabras con la voz entrecortada.

De corazón, me da mucha pena que estés pasando por esto... sé que no sé por lo que estás pasando tú pero conozco de cerca el asunto. No te tengo lástima que te quede muy claro, me da compasión".

"Necesitas estar bien, pero estoy tranquila porque te revisaste, fuiste a los estudios y luego tienes la fortuna de poder tener opciones, no todo mundo tiene la posibilidad. Tú tienes una fortaleza, en tu familia, con tus amigos aquí. Todos estos somos tu fortaleza", dijo.

