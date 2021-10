Tras 11 años en Televisa, famoso galán de novelas llega a 'Hoy' y suplica ayuda ¡de rodillas!

Ciudad de México.- El famoso actor de telenovelas Josh Gutiérrez, quien ha trabajado para Televisa desde el 2010, dejó en shock a toda la audiencia del canal de Las Estrellas pues hace algunas horas apareció en el programa Hoy y suplicó ayuda hincado de rodillas.

Resulta que la estrella juvenil 34 años forma parte del reality Las Estrellas Bailan en Hoy junto a la actriz y bailarina Romina Marcos, sin embargo, está metido en un fuerte lío pues no acudió a ningún ensayo y tampoco se presentó en la pista de baile para realizar su primer número.

Me cita a las 5 y media y son las 6:59 y no ha llegado, independientemente de que haya avisado que tuvo otro compromiso, yo también tengo cosas qué hacer, me preocupa que estemos empezando así... yo sí me estoy tomando esto en serio", dijo Romina muy enojada.