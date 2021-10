Tras veto de Televisa y pleito con Andrea Legarreta, 'hunden' a Alfredo Adame en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que Alfredo Adame no ha logrado superar la restricción que le interpusieron en el programa Hoy tras el polémico pleito que mantuvo con la titular del elenco, Andrea Legarreta, a quien no ha dejado de insultar en los últimos años e incluso la llama la "primera dama de Televisa".

El presentador y actor mexicano fue vetado en Televisa tras trabajar más de 29 años en esta empresa y él mismo ha culpado directamente a la esposa de Erik Rubín por su congelamiento:

"Televisa no me hizo nada, quiso matarme de hambre, quiso destrozarme la carrera y no pudo. Me bloqueó, me vetó con todas las televisoras y sabes por qué, todo fue por asuntos de Andrea Legarreta y su pandilla de rufianes".

Durante la mañana de ayer miércoles 6 de octubre, Adame fue humillado en Hoy pues mientras él no puede volver al programa por sus diferencias con 'La Lega', la producción sí le abrió las puertas a su exesposa, la artista Mary Paz Banquells.

La actriz dio a luz a tres hijos con Alfredo, quien en 2020 dijo que les quitaría el apellido a los jóvenes por traicionarlo y apoyar a su madre en el pleito, y debido a los estragos de la pandemia tuvo que vender pasteles y postres para sobrevivir.

Fue muy duro, se me cortó toda entrada de dinero, de trabajo... Gracias a Dios tengo unos hijos maravillosos, que me apoyan", dijo en una entrevista para Ventaneando.

Ahora la razón por la que Banquells llegó al programa Hoy ayer miércoles 6 de agosto fue porque la eligieron para estar en la sección Enchúlame Hoy en donde el especialista de la piel, Juan Carlos Arellano, la ayudó a mejorar su apariencia y la sometió a diversos arreglitos que la embellecieron.

