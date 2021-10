¿Apático? El mensaje de Pepe Aguilar para Ángela Aguilar en su cumpleaños: "Ya estás ruca"

Ciudad de México.- Este viernes 8 de octubre, la familia Aguilar celebra la vida de la cantante Ángela Aguilar a quien su padre, Pepe Aguilar le dedicó unas lindas palabras.

El cantante de música regional mexicana empleó su perfil de Instagram para dejar un emotivo mensaje dirigido a su talentosa hija quien hoy llega a sus 18 años.

Hija Querida. No hay palabras que describan correctamente el amor que te tengo y lo que siempre has significado para mi. Te amo muchísimo y estoy muy orgulloso de quien eres y como has llegado a eso, es un lujo guiarte , aprender de ti (y contigo) y descubrirte cada día. Descubrir a ese tremendo ser humano que eres, con tan buen corazón y de una entrega constante e incondicional. Siempre buscando que todos a tu alrededor estén siempre bien. Agradezco a Dios por permitirme convivir tanto con alguien como tú. Y más agradezco que tenga el honor de ser tu papá. Eres ya toda una mujercita hecha y derecha…….y apenas estamos comenzando", escribió.