Desde la cárcel, desaparecido galán de Televisa deja en shock con dolorosa súplica en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un actor de telenovelas, quien lleva 11 años en las filas de Televisa, mandó un fuerte mensaje desde la 'cárcel' al programa Hoy durante el reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Y esque de nueva cuenta no llegó el compañero de baile de Romina Marcos, Josh Gutiérrez, pero le mandó un fuerte mensaje de rodillas en el piso y desde adentro de una celda de prisión.

A través de un video grabado en un foro ambientado como cárcel, el desaparecido actor, quien ha aparecido en melodramas de Las Estrellas como Miss XV, Vencer el desamor y ¿Te acuerdas de mí? rompió el silencio y le suplicó a la hija de Niurka: que lo perdonara luego de haberse arrodillado la primera vez que la dejó plantada.

Hola Romi, perdón por no bailar contigo esta semana. Estamos aquí en el set pero ya estamos por terminar y quiero que sepas que a partir de este fin de semana yo estoy contigo al cien, para ensayar y presentarnos la siguiente semana así que ánimo y nos vemos muy pronto", dijo afligido.

"Ándale, desde la cárcel, desde ahí se alcanzaba a ver en el set desde el bote", dijo Raúl 'El Negro' Araiza, aunque esta disculpa fue rechazada por Romina, quien estalló diciendo:

Yo soy cáncer, si me fallas una vez, pa' volverme a ganar va a estar cañón y que el día de hoy no esté aquí... hechos, no palabras".