¿Destrozado? Lalo Mora rompe el silencio tras acosar a una fan: "Me siento muy apenado"

Ciudad de México.- El cantante Lalo Mora se encuentra en medio de una fuerte polémica por sus constantes acosos sexuales n contra de sus fanáticas, pues recientemente volvió a dar de qué hablar al aparecer en un video en el que le toca un seno a una joven que se acercó a tomarse una foto.

Luego de que este clip se hiciera viral en las redes sociales, la hija del cantante fue cuestionada sobre el tema quien 'normalizó' la actitud de su padre y dijo: "¿pues para qué se arriman si ya lo conocen?".

Por su parte, el 'Rey de mil coronas' no ha salido a la luz para declarar algo al respecto, sin embargo, aprovechó una reciente entrevista en el programa Chismorreo de Multimedios para disculparse con el público.

Ahí me disculpas por todos los medios, me siento muy apenado pero, quiero con toda el alma que me comprendas y me disculpes", dijo.