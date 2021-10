Ex de Frida Sofía 'estalla' ante la prensa: Pide que no lo involucren con la familia Guzmán

Ciudad de México.- Pese a que su relación con Frida Sofía terminó hace más de dos años, Christian Estrada vuelve a ser cuestionado sobre su expareja.

Durante el estreno de una obra de teatro, el exfutbolista fue abordado por la prensa y pese a que tiene muchos proyectos en puerta el tema principal fue preguntar su opinión acerca del escándalo que aún atraviesa la familia de Alejandra Guzmán.

El exparticipante de Guerreros, quien acaba de convertirse en padre junto a su actual pareja la actriz Ferka, dijo que la opinión emitida por Enrique Guzmán tras la muerte de la hermana de Frida Sofía, había sido "una falta de respeto".

Por otra parte, dijo sentía pena ajena de encontrarse en algún momento con su exsuegra luego de que se le relacionara sentimentalmente con la rockera.

Además, envió un mensaje a la familia Guzmán a quienes aconsejó de limar asperezas y pide a la prensa que dejen de involucrarlo de una vez por todas con la joven empresaria.

Son familia o sea, la vida es corta. Que se amen, que se apapachen, que perdone al abuelo, no sé que hagan lo que quieran pero pues, que a mi por favor ya no me involucren", dijo.