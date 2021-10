Horóscopo de hoy 8 de octubre 2021: Predicciones de Mhoni Vidente para el fin de semana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Ya es fin de semana! Para que puedas disfrutar al máximo este primer día, Mhoni Vidente te comparte el horóscopo de hoy viernes 8 de octubre 2021, para tu signo zodiacal. ¡Aquí encontrarás sus predicciones!

Mhoni Vidente es una de las pitonisas más queridas de México debido a que sus predicciones son de las más acertadas, en especial las que tienen que ver con los espectáculos. ¡Entérate de que te deparan los astros este día!

Aries

Este viernes 8 de octubre los astros dictan que tendrá grandes momentos con su pareja, pero que se presentarán retrasos en asuntos relacionados con el dinero y el trabajo. Dios da, Dios quita. Las decisiones sobre el dinero van a ser muy acertadas. La energía que le envía Marte no la desperdicie.

Tauro

Serenidad absoluta en lo que al amor y las nuevas relaciones se refiere. Este fin de semana será perfecto para que descanse y sea feliz. Haga un regalo a un amigo y olvídese del dinero, se le multiplicará. Sea más tolerante con sus compañeros de trabajo. Le cuesta vencer la fatiga y el sueño, necesita más descanso.

Géminis

Aunque se haya llevado una decepción amorosa, todo pasará. Recuerde que el amor más importante que debe conocer es el propio. Reserve algo de dinero para los imprevistos, podrían surgir este fin de semana. En su trabajo reinará el caos, aunque saldrá airoso. Riguroso orden en su alimentación, lo necesita.

Cáncer

Los sentimientos de este fin de semana estarán ligados a la nostalgia, debido a la Luna Nueva que transita en Libra; la energía dura varios días, ánimo. Día favorable para su economía. Su nuevo nombramiento dará beneficios a su empresa, bien por usted. No deje pasar los días sin acudir a sus revisiones.

Leo

Antes de confiarse a alguien, cerciórese de su discreción, o de lo contrario podría tener grandes problemas y retos que afrontar. Intente ser más frío con los asuntos económicos, es clave que guarde su dinero y no se deje engañar. En el trabajo, puede aspirar al puesto que desea. Recuperará la vitalidad y el optimismo que le faltaban.

Virgo

Los asuntos sentimentales siguen un buen curso, y este fin de semana podrían pasar grandes cosas para usted en el amor. Económicamente, la falta de previsión le puede llevar a la ruina, ¡mucho ojo! En el trabajo, le reconocen sus méritos. No deje que el estrés le juegue una mala pasada.

Libra

Gran satisfacción porque se consolida su relación y emoción de conocer a alguien nuevo y romántico para usted. Lea las páginas económicas del periódico, aprenderá mucho para el futuro. No piense más en ese asunto profesional y cálmese, las cosas llegan a su tiempo. Evite comer fuera de casa.

Escorpio

Hoy será mejor que se olvide del amor y se concentre en descansar, pues su semana fue pesada y larga. Dese el día, hágase spa o algo que lo relaje. Día positivo para todo lo relacionado con el dinero. Los astros le ayudan a conseguir sus objetivos profesionales. El exceso de ejercicio puede dañar sus articulaciones.

Sagitario

Déjese llevar por su pareja, en algunas ocasiones. Este fin de semana puede ser muy especial para ambos si usted lo permite, es su gran momento. Acaban los malos tiempos, su economía se recupera. Toda iniciativa laboral tendrá éxito. Su ritmo de vida le lleva a descuidar un poco su salud.

Capricornio

La aventura le llama a gritos, disfrútela y no piense en el qué dirán. Si ahorra, pronto podrá hacer esa compra deseada y disfrutarla como debe. Tenga siempre presente que nadie es imprescindible, ojo con la soberbia en el trabajo. Los malos hábitos alimenticios deben desaparecer.

Acuario

Aproveche los rayos de Venus para ampliar relaciones y gozar del amor que tanto merece; este puede venir de su familia o amigos. Los gastos extras no van a hacer peligrar su economía. Pronto cambiará de lugar de trabajo, no se desespere. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

Piscis

Las posibles conquistas caerán con enorme facilidad debido a que los astros lo presentan más encantador que nunca este viernes. Gaste sin miedo, luego no le faltará ese dinero ya que la abundancia lo persigue. Súbase al carro tecnológico o no será competitivo. Reduzca las salidas nocturnas.

