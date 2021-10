¿Le guarda rencor? Alex Speitzer reacciona 'molesto' al escuchar el nombre de Ester Expósito

Ciudad de México.- Hace unas semanas salió a la luz la noticia de que lamentablemente la relación entre Ester Expósito y Alejandro Speitzer había terminado, sin embargo, nada se sabe de las razones que habría llevado a los famosos a tomar esta decisión.

En una reciente entrevista, durante su asistencia a los Premios Platino 2021, el protagonista de Oscuro deseo fue entrevistado por la prensa, en su paso por la alfombra roja quienes le solicitaron información de su carrera.

Yo he tenido muchos sueños, estos van cambiando, así es el ser humano, tenemos un sueño y el día de mañana lo conseguimos y ya tenemos otro, entonces sí por supuesto que era uno de mis sueños venir a España, sucedió honestamente antes de lo que imaginé, Manolo me dio esa oportunidad", comentó.

Lo que dejó sorprendidos a todos los presentes fue la espontanea reacción del actor de Televisa y series de Netflix, pues al parecer no le cayó en gracia que le preguntaran por su expareja y prefirió evadir la pregunta: "¿Cómo vas con Ester Expósito?".

¿De qué? Bueno, eso no te lo voy a contar, o sea, no estamos juntos desde hace tiempo, pero creo que no es una pregunta que no me tendrías que hacer aquí", concluyó mientras se alejaba de las cámaras.