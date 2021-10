¿Lo hizo por publicidad? Shakira revela qué la llevó a cambiar su cabello negro a rubio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cabello negro de Shakira fue característico en la portada de su álbum ¿Dónde están los ladrones? que contenía canciones emblemáticas como Moscas en la casa e Inevitable, sin embargo, la estrella protagonizó un giro radical al cambiar el tono de su melena por uno rubio, al que se mantuvo fiel durante los años siguientes.

La cabellera obscura marcó el inicio de su carrera, por lo que muchos fans sintieron curiosidad sobre el drástico cambio de la intérprete de Día de enero, quien por fin ha roto el silencio y reveló las razones que la empujaron a preferir una melena dorada.

Algunos seguidores opinaron que la decisión tenía un trasfondo de publicidad. La famosa de la música pop estaba por presentarse a un público anglosajón lo que habría influido en su apariencia.

He sido rubia durante demasiado tiempo, pero no fue un movimiento calculado. No me dije a mí misma: 'Quiero llegar al público estadounidense, así que voy a ser rubia y a comprarme unas lentes de contacto azules y a blanquearme la piel'. No quería ser blanca. Simplemente pensé que mis rizos quedaban bien con un estilo rubio playero".

Sobre el tema, Shakira confesó que echa de menos lucir un cabello negro, no obstante, reconoció que no podría someter a su cabello a ese proceso debido a que no luciría de la misma forma que en el pasado.

Lo he llevado de muchas maneras diferentes a lo largo de mi carrera. Me encanta el pelo oscuro. A veces extraño mi melena negra súper brillante y oscura. Nunca ha vuelto a ser la misma, porque una vez que te decoloras el pelo, no vuelve a brillar de la misma manera".

Fuente: Quién