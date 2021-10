¿Luto en la dinastía? 'El Potrillo' comparte desgarrador mensaje tras gravedad de Vicente Fernández

Ciudad de México.- Hace unos minutos el famoso cantante Alejandro Fernández alarmó a sus fans luego de compartir un desgarrador mensaje en sus redes sociales por motivo de la delicada salud que tiene su aclamado padre, don Vicente Fernández.

Como se recordará, hace algunos días el equipo médico que lo atiende reportó al 'Charro de Huentitán' estable y aún en terapia intensiva, además de que indicaron que su recuperación desafortunadamente será "muy, pero muy lenta" y comunicaron que no hay nuevos avances.

Aunado a esta lamentable situación se informó que la esposa del intérprete, doña Cuquita Fernández, habría tomado la decisión de desconectarlo tras más de dos meses hospitalizado, pero esto quedó totalmente desmentido y descartado por la propia dinastía.

Es muy fuerte lo que voy a decir, pero, es lo que a mí me contaron, que entre los doctores ya nada más esperan que don Vicente, ya, porque dicen que le cuesta respirar, que va en retroceso... Hay días en los que no puede ni mover los dedos... y de hecho me contó que Doña Cuquita ha pedido que lo desconecten, pero que los hijos no quieren", dijo el reportero Gabriel Cuevas durante el programa Fórmula Espectacular.