Tras 16 años en celibato y dejar Televisa, famoso galán de novelas hace fuerte anuncio

Ciudad de México.- Eduardo Verástegui, quien formó parte del grupo musical Kairo y fue considerado uno de los galanes más cotizados de Televisa, se encuentra metido en tremenda polémica luego de que hace unos días declarara que no confía en las vacunas antiCovid-19 y comenzara a difundir información falsa en las redes sociales.

El exactor, quien decidió renunciar a la fama para predicar y lleva más de 16 años en celibato, fue muy criticado luego de que al igual que Paty Navidad, comenzara a crear teorías de conspiración en torno al fármaco que protege del virus que puso en jaque al mundo entero.

Debido al polémico tuit que escribió, la red social decidió suspender la cuenta de Verástegui y además lo obligó a eliminar varios de los mensajes que compartió. El ahora político mexicano ya estalló y expresó su molestia asegurando que se trata de una "censura".

Pues así las cosas, me suspendieron la cuenta unas horas y Twitter nos obligó a borrar tuits. No hay libertad de expresión. Me pregunto... si denuncio a todos los que me están mandando amenazas y deseos de muerte, ¿también les suspenderán sus cuentas? Lo estoy analizando...", escribió.