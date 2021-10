Tras veto de Chapoy y llegar a 'Hoy', conductora de Televisa revela que murió su primer hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora de Televisa y especialista en espectáculos Martha Figueroa, quien fue vetada de TV Azteca por la propia Pati Chapoy, abrió su corazón en una reciente entrevista y platicó sobre aspectos de su vida que jamás había revelado.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La actual colaboradora del matutino Hoy conversó con su colega de Televisa Espectáculos, Mara Patricia Castañeda, para su canal de YouTube y aquí recordó la trágica muerte de su primer hijo.

Martha recordó que se casó muy joven pero siempre tuvo el deseo de formar una familia, sin embargo, su primer hijo murió el día del parto y este ha sido uno de los días más dolorosos de su vida. Afortunadamente sí pudo convertirse en madre pues a los años nació su hijo Álex.

También explicó que sí desea encontrar una pareja con quien compartir el resto de sus días y aclaró que se lleva muy bien con su exesposo.

Aunque en esta entrevista no dio muchos detalles sobre su pérdida, durante la sección a Corazón Abierto en Hoy sí explicó todo lo que ocurrió el día que murió su bebé.

"Preguntaba '¿qué está pasando?', y de repente el doctor me dice, '¡ya está saliendo, ya está saliendo!' En eso oigo que lo sacan y el bebé no hacía ruido, entonces yo pregunté, '¿por qué no hace ruido, por qué no llora?’, el doctor me dijo 'no te preocupes, todo está bien'", recordó.

Martha afirma que lo perdió por negligencia médica y confesó que nunca vio el cuerpo porque esto habría sido más doloroso para ella.

Me dieron ya las cenizas y al día siguiente, regresé a mi casa con mi cajita de cenizas. Cuando se salió mi mamá de la casa, yo abrí la urna, porque no sabía qué onda, entonces abrí la urna, vi las cenizas, las saqué... Nunca he llorado tanto en mi vida, lloré, lloré sola hasta que dije, 'ya a seguir adelante'", platicó.

Fuente: TVNotas y YouTube Mara Patricia Castañeda y Programa Hoy