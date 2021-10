Adiós 'Hoy': Tras 15 años en Televisa y estar en la cárcel, actriz llega a 'VLA' ¿desfigurada?

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien estuvo en la cárcel, padeció depresión y tuvo un increíble cambio físico, se unió al matutino de TV Azteca Venga la Alegría luego de haber estado trabajando con Televisa durante más de 15 años.

Se trata de la cantante colombiana nacionalizada mexicana, Margarita la Diosa de la Cumbia, quien visitó TV Azteca y se integró al panel de jueces del reality ¡Quiero Cantar! de Venga la Alegría luciendo muy diferente. ¿Quedó desfigurada por cirugías?

No, la cantante de 61 años luce más guapa y joven que nunca luego de perder 13 kilos, dejando en shock a todos y haciendo un gran equipo con Pato Borghetti, Rocío Banquells y Horacio Villalobos para calificar a los participantes.

Como se recordará, Margarita estuvo presa durante cuatro días al iniciar su carrera como solista luego de sostener un fuerte pleito con la Sonora Dinamita, quienes asegura la corrieron tras salir embarazada.

Y es que de acuerdo con la defensa de la agrupación, Margarita presuntamente estaba haciéndose fama a su costa porque los promotores que la contrataban usaban la frase "con más dinamita".

Yo me anunciaba como la Sonora de Margarita. Así me llamaba y así me contrataban pero los promotores le ponían la frase "con más dinamita". Ya con eso ya tuvieron para meterme a la cárcel cuatro días que parecieron cuatro siglos", dijo hace un tiempo la cantante.

Margarita tuvo su primer proyecto con Televisa al crear el tema musical de la telenovela La Fea Más Bella (con Jorge Villamizar) en el 2006.

También cantó Déjalo ir para Corazón Indomable (2013), uno para Como dice el dicho (con Mane de la Parra) en el 2015 y Tú eres la razón (con Los Fontana) para Mi marido tiene más familia en el 2018.

No solo colaboró en el aspecto musical, pues incursionó en la actuación también en la televisora de San Ángel, ya que apareció en los melodramas Fuego en la sangre (2008) y Corazón Indomable (2013).

Apenas en abril de este año dio una emotiva entrevista al programa Hoy en la sección 'Ponle la cola al burro', donde habló como nunca de su vida privada, confesando que se casó sin amor y el calvario que sufrió al enamorarse de un hombre casado.

Y esque la guapa cantante luce mejor que nunca a sus 61 años, pues luego de que contara en Ventaneando que está a punto de convertirse en abuela, perdió 13 kilos de peso y logró salir adelante tras caer en una profunda depresión.

Ahora, la cantante asegura que tras un largo proceso de sanación, se siente mejor que nunca:

Estoy que no me quepo de la felicidad, me siento inalcanzable, me siento bonita y me siento con una bella alma que tiene mucha música que ofrecer", dijo.