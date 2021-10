¿Christian Nodal a la cárcel? Acusan al cantante de ser cómplice de ecocidio en México

Ciudad de México.- En redes sociales circula un fuerte escándalo que involucra a Christian Nodal pues al parecer cerca de 16 hectáreas fueron devastadas con el fin de realizar unos conciertos del cantante.

El terreno en el que el artista estará presentándose este 9 y 10 de octubre, está ubicado en el Valle de Guadalupe, región vinícola de Baja California.

La poda habría sido realizada sin permiso en una zona de uso de suelo agrícola y de conservación por una promotora con el fin de limpiar el espacio para poder realizar el magno evento, según comento José Julio Santibáñez, abogado de la industria del vino.

Si hubiese un permiso, que no creo que haya, estaría mal dado, no conocemos ninguno, no se ha transparentado", expresó el abogado.