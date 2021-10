¿Infiel a Andrea Legarreta? Erik Rubín admite en TV Azteca romance con actriz; hay más amantes

Ciudad de México.- Erik Rubín da duro golpe a Andrea Legarreta en TV Azteca con la exclusiva que dio para Ventaneando luego de que la actriz María Conchita Alonso, quien dejó en shock a todos al ventilar su romance.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Luego de que la polémica actriz María Conchita Alonso declarara que tuvo un fugaz amorío con Erik Rubín y de que este fuera captado en pleno beso con otro actor de Televisa poco después, ahora es el exTimbiriche quien rompe el silencio.

El esposo de la conductora del programa Hoy, en exclusiva para Ventaneando, cuenta parte de la historia que vivió y confirma que la actriz 14 años mayor que él sí fue su amante.

Bueno, en esa época fue muy sonado y yo no me molesto por eso ¿por qué me voy a molestar? Creo que no tiene nada de malo, tuvimos una buena amistad, salimos un rato. Una chava a todo dar, simpática, inteligente, guapa, lo tiene todo y en esa época estábamos los dos solteros, jóvenes... más jovenes. María Conchita está y estaba todo dar", dijo sin tapujos.