¿Se va a Televisa? Tras cirugías, corren a famosa conductora de TV Azteca y rompe en llanto

Ciudad de México.- Una querida conductora fue despedida del reality MasterChef Celebrity México luego de 5 años en TV Azteca y haber participado en uno de los reality shows más controversiales de la televisión.

Este viernes, la cocina mas famosa de México eliminó a la exintegrante de Enamorándonos Daniela Alexis, mejor conocida como 'La Bebeshita', y no pudo evitar romper en llanto.

La influencer y conductora, quien saltó a la fama en 2016 tras su llegada al reality del Ajusco y sus múltiples cirugías, no logró convencer a los chefs ni con su carisma, pues en las últimas semanas ya había recibido duras críticas por sus platillos.

Pese a que es una de las famosas más carismáticas del reality, ni siquiera su buen humor le ayudó para ganar, por lo que resultó la famosa que sale del aire del exitoso programa de cocina.

Lo que parecía ser una emisión muy divertida que se llenó de risas y alegría cuando los famosos cocinaros al lado de niños, quienes estuvieron como invitados especiales, pronto se tornó triste, pues la influencer resultó la eliminada, sorprendiento a todos.

Después del reto de eliminación, al final la decisión de la persona que tendría que dejar su delantal estaba entre 'La Bebeshita' y la actriz Laura Flores.

Todos quedaron en shock e incluso, la misma Laura aseguró tras bambalinas que no se lo esperaba y consideraba que era injusto que 'Bebeshita' fuera la eliminada.

Si había que decidir entre Bebeshita y yo pues me voy yo, ella es una mujer que quiere aprender, que quiere estar, no es justo que me quede yo y se vaya ella... subo al balcón y no puedo dejar de llorar", dijo Laura.

Posteriormente, la chef Betty la hizo romper en llanto por el emotivo mensaje de despedida que le dedicó, asegurando que ella tenía otra imagen de ella y estaba equivocada.

Finalmente, la conductora, dijo ahogada en llanto:

Me hizo llorar y me siento triste (...) Me encanta cocinar, la verdad me gusta y pues no sé, yo me manejo en la vida de: 'si no lo haces con amor ¿para qué lo haces no?' y estando aquí me di cuenta que sí tiene razón Betty en decir que 'Masterchef' te cambia la vida porque sí me la cambió", dijo entre lágrimas.