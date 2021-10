Tras 9 años en Televisa, conductora quedó fuera de 'Hoy' tras veto de Galilea Montijo y Legarreta

Ciudad de México.- Vanessa Huppenkothen reveló que antes de salir de Televisa en 2016, le ofrecieron la conducción del programa Hoy, matutino al que no se terminó uniendo, por lo que señalan a Galilea Montijo y Andrea Legarreta de haberla vetado.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y esque hace unos días, la guapa conductora de deportes reveló que le ofrecieron conducir el programa Hoy pero rechazó la oferta.

Aunque sostuvo que ella tenía otros intereses y finalmente salió de la televisora en la que estuvo durante 9 años por esa razón, se rumora que habría sido vetada por las conductoras titulares.

Como se recordarán, Vanessa alcanzó el reconocimiento del público mexicano por incursionar en el periodismo de deportes al integrarse al equipo de Televisa Deportes, dentro del cual fue elegida para cubrir los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008.

Actualmente, forma parte de las filas de ESPN desde hace unos años, sin embargo, en entrevista con Toño de Valdés para su programa de YouTube, Vanessa reveló que estaba frustrada porque no le daban los proyectos que quería y en un intento de retenerla en la televisora le ofrecieron el matutino.

Yo estaba pidiendo cosas para hacer que no se me estaban otorgando, sí quería estar en un noticiero, porque yo sabía que tenía herramientas para hacerlo. (...) Estaba muy estancada y ellos también lo veían" (...) Entonces me dijeron: 'Te ofrecemos estar en el programa Hoy como conductora'".

Sin embargo, argumentó que eso no ra lo que quería, por lo que se terminó yendo de la empresa y aunque se dijo que tuvo conflictos con Javier Alarcón y por eso se fue, lo negó y aseguró que tiene una buena relación con Televisa.

La verdad es que... te lo dije anteriormente, los deportes son lo mío, me encantan, me apasionan, son mi todo, es mi vida el deporte; entonces, yo quería estar en deportes y cuando les platiqué esta inquietud mía, ya no a la gente de Televisa Deportes, sino a otros jefes, me dijeron sí".