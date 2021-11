Actriz de Televisa expone a Pascacio López por violencia en grabaciones de 'Guerra de vecinos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz de Televisa, Vanessa Bauche expuso a su compañero Pascacio López por presunto acoso laboral, luego de que fueran compañeros en las grabaciones de la serie de Netflix, Guerra de Vecinos.

Y es que la actriz de Nosotros los guapos señala que el histrión se burla constantemente de ella, además menciona que la trata de manera violenta durante la producción del melodrama.

Fue en el programa Chisme No Like, donde Bauche indicó que a pesar de que le dijo que se tranquilizara, este hizo caso omiso, por lo que más tarde volvió a gritarle acusándola de no estudiar sus diálogos.

Carajo, no te sabes tus textos, no estudias”, mencionó Pascacio López.

Ante este suceso, la actriz de 48 años de edad, menciona que se sintió humillada y denigrada, por lo que busca que la respete como compañera, pues desconoce el problema que tenga con ella.

