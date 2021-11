Adiós Televisa: Tras pleito con Chapoy, corren de 'Hoy' a exconductora de 'VLA'; TV Azteca la vetó

Ciudad de México.- Una polémica exconductora de Venga la Alegría, quien habría acabado vetada de TV Azteca por orden de la titular de Ventaneando Pati Chapoy, recibió un ultimátum en el programa Hoy tras unirse a Televisa.

Se trata de la controversial conductora Raquel Bigorra, quien en 2019 protagonizó un fuerte escándalo que involucró a su entonces amigo, el conductor Daniel Bisogno, pues él y Pati Chapoy la acusaron al aire de vender notas sobre su vida personal.

Ambos terminaron enemistados pese a que fueron muy amigos por años, sin embargo, Bigorra ha contado su verdad y asegura que ella no vendió nada y toda esa guerra sucia en su contra fue una "cortina de humo" para ocultar la orientación sexual de Bisogno.

La cubana empezó su carrera en Televisa, se fue a TV Azteca en el 2010 y se unió al elenco de Venga la Alegría, de donde salió en el 2014.

Según se dijo, Bigorra tenía contrato de exclusividad con el Ajusco hasta el 2020, sin embargo, desde el 2019 no se le veía en ningún programa de la empresa tras el escándalo mediático que protagonizó.

Hace algunas semanas, la conductora se integró oficialmente a la segunda temporada reality Las Estrellas Bailan en Hoy del matutino Hoy en Televisa con el actor Francisco Gattorno como pareja para brillar con su sabor cubano.

Sin embargo, este lunes no lograron convencer a jueces con su coreografía de rock 'n' roll, sobre todo a la 'juez de hierro' Lolita Cortés, quien les dio un ultimátum para mejorar o si no, tendrían que irse de la competencia.

Mientras que Andrea Legarreta felicitó su actitud y que se ven divertidos, consideró importante pedirle a coreógrafos que "los exploten más o les ponga algo más complicado", pues asegura que están demasiado cuidados y parece que los detienen.

Latin Lover por su parte, mencionó que tuvieron una coreografía muy simple pero limpia, aunque les pidió más velocidad ya que el género debe ser así. "Han tenido un crecimiento lento pero ahí la llevan, les quiero exigir más", mencionó.

Por su parte, Lolita Cortés fue implacable y les dijo que hicieron un pésimo trabajo y que si no mejoran su presentación y ensayan más, quedarán fuera del matutino de Televisa.

Esta coreografía fue básica, pasos para principiantes. Estoy en desacuerdo con mis compañeros. No estuvo limpia ni bien hecha. Los pasos no fueron como son en realidad. Tal vez pudieron estar cuadrados en algunos momentos pero estamos entrando en la quinta semana. no podemos permitir que eso siga así. Las cargadas estuvieron sucias".