Ex de Ingrid Coronado no la quiere ver ni en pintura; la culpa por distanciamiento con su hijo

Ciudad de México.- El actor Charly López reveló recientemente que no quiere ver ni un pintura a Ingrid Coronado, con quien mantuvo una relación amorosa hace ya un par de décadas y con quien procreó a su hijo Emiliano, quien actualmente tiene 23 años.

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, el exintegrante de Garibaldi no quiso dar los motivos del cambio de imagen que tiene de su expareja, aún así expresó que ella no "no es un buen ser humano" y prefiere no escuchar ni su nombre.

Yo siempre respeté a la señora, pero hay cosas que no se deben ni se pueden hacer. No puedes pasar por encima de las personas, no importándote el cómo yo me pueda sentir o queriendo culpar de cosas que no son".

"No me gusta hablar mal de nadie, pero tampoco quiero que me la mencionen ni quiero tener ningún trato. Antes decía 'claro que sí, la señora', pero ahora no la quiero ni ver, no me gusta un ser que no es un buen ser humano", dijo.

Durante varios años, Emiliano vivió con él, sin embargo, cuando la exconductora de TV Azteca se separó de Fernando de Solar, el joven regresó con su madre y aunque mantenía buena relación con ambos padres, Charly confirmó que hay un distanciamiento con su hijo.

López aseguró que es la misma situación con su Coronado por la que no ha podido verlo, destacando que no puede “rogarle” a su hijo que lo ame. Asimismo, aclaró que desea pronto reencontrarse con él, a quien llamó "el amor de su vida".

Yo nunca le diría ‘toma partido por mí’, yo no lo haría, no sé si pasó del otro lado (con Ingrid), pero yo sería incapaz de echarle andar en mala onda a su mamá. Por lo que entiendo sí fue así y me duele y espero que pueda arregalr la situación con Emiliano",concluyó.

