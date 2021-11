Fiesta en el GP de México: Organizadores anuncian la llegada de famoso DJ para el festejo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de redes sociales, el comité organizador del Gran Premio de México anunció que el DJ noruego Kygo será quien cierre el evento de la Fórmula 1 en la Ciudad de México.

Desde el regreso del automovilismo a nuestro país se volvió una tradición que al final de la carrera, un DJ tome la batuta de la final del evento para amenizarlo, que en este caso será este próximo domingo 7 de noviembre.

Kygo es considerado uno de los mejores DJ del mundo, y su ritmo sonará por espacio de 50 minutos en el Foro Sol. También ha participado en otros eventos de renombre, como los Juegos Olímpicos de Río 2016 y los festivales de Coachella y Lollapalooza

Algunos de los éxitos del noruego son It Ain’t Me con Selena Gomez, el remix de Higher Love de Whitney Houston, Firestone y Stole the Show.

El Autódromo Hermanos Rodríguez será la sede del Gran Premio de México este domingo 7 de noviembre, con el favorito local Sergio 'Checo' Pérez buscando llevarse el triunfo o bien, subirse al podio, tras sus recientes buenas actuaciones con la escudería Red Bull.

Fuente: El Universal