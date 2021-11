Golpe a TV Azteca: Tras irse a Televisa, Gustavo Adolfo Infante exhibe la peor cara de Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, Gustavo Adolfo Infante 'desenmascaró' a la polémica titular de Ventaneando y jefa de espectáculos en TV Azteca Pati Chapoy, mandándole un contundente mensaje al recordar cuando trabajaban juntos en Televisa.

La conductora Rocío Sánchez Azuara fue la encargada de entrevistar al periodista de espectáculos en el matutino Sale el Sol, donde el conductor contó más de su vida personal y abrió su corazón.

Infante contó de sus padres y la muerte de su padre, quien falleció de cáncer cuando él tenía 21 años, confesando que lo que más extraña de él son sus "consejos, sus regaños y su mano dura", además de que reveló que su única hermana, Lupita, tiene una discapacidad.

Le han hecho treinta y tantas operaciones. Ahora es una mujer independiente y vive con mi mamá. Siempre me he hecho cargo de ellas. Mi mamá siempre ha sido una figura de autoridad máxima".

Tras expresar preocupación por el bienestar de sus hijos luego de la conmoción que causó la muerte del joven actor de Televisa Octavio Ocaña, dijo que para ellos son lo más importante en su vida y expresó que los ama con todo su corazón.

Luego de recordar cuál ha sido el chisme o comentario del cual más se ha arrepentido de haber dicho al aire, se refirió al secuestro del padre de 'El Temerario', Adolfo Ángel Alba.

El conductor dijo: '¿Cómo no lo van a secuestrar si el señor trae un BMW?', palabras de las que se arrepiente bastante. Además, confesó: "Seguramente me he arrepentido de personas con quien pude haber arreglado una diferencia. Haberles dicho: 'Perdón, la regué' y no tuve la humildad de hacerlo. Tengo la oportunidad de pedir perdón. He aprendido, es difícil".

Fue ahí que Sánchez Azuara le dijo que pidiera perdón a quien él quisiera frente a la cámara, ya que "el perdón es sanador e inspirarás a mucha gente porque al final del día eres un gran ser humano".

Yo le quiero pedir perdón hasta el más allá a mi papá... si no he sido el tamaño de profesional que él hubiera querido. Le quiero pedir perdón a mis hijos si no les he dado el tiempo que ellos requieren pues ellos me reclaman mucho, que no me ven y yo. Pues sí pero tengo que pagar las cuentas".

Gustavo comentó que seguramente ha lastimado a muchos artistas en su camino a ser reconocido, admitiendo que se ha equivocado en el pasado:

He hecho comentarios machistas, misóginos que ahora veo y digo: 'Qué mal te viste', pero las heridas están ahí hechas".

Sobre su esposa Verónica Cuevas, se sinceró y contó que ella es el amor de su vida: "La conocí en Radio Fórmula y me enamoré de ella. Cada día es mejor. Tenemos 21 años de casados y 2 años de novios... 23 años. Cada día me regaña y corrige más. Cada día se enoja más cuando llego tarde pero sin ella quién sabe dónde andaría yo".

Además, admitió su mayor miedo: "Le tengo mucho miedo a la muerte. Me da miedo defraudar al público que ha creído en mí porque estamos aquí por el público y sin ellos no somos nada. Fallarle al público y al periodismo, a una empresa que se ha portado a toda ma... conmigo que es Imagen".

Tras confesar que su sueño por cumplir es que quiere hacer un late night show, lo cuestionaron sobre la conductora de Ventaneando Pati Chapoy.

Aunque trabajaban juntos en Televisa hace muchos años y Gustavo hace poco visitó la televisora de San Ángel para estar en el programa de su amigo, Israel Jaitovich, el periodista contó que él y Pati se volvieron rivales.

Justo como lo contó en el programa Más Noche de Televisa, Gustavo exhibió como nunca a la periodista, quien lleva ya 27 años en TV Azteca.

Pati Chapoy. La señora fue mi maestra, de las primeras personas que confió en mí. Una persona de quién aprendí mucho. Trabajé 7 años pegado a ella. Era su reportero, su redactor, su conductor, viajaba con ella. Le aprendí mucho, disciplina, lo que es ser una periodista ejecutiva", dijo.

Sin embargo, reveló que no está de acuerdo con su manera de pensar y aseguró que Chapoy para él "no es un buen ser humano", pero que en el lado profesional es lo contrario.

Difiero de su manera de pensar y cómo ella ha agarrado la bandera en contra de los que somos competencia para ella. No es un buen ser humano pero es una gran profesional, a la cual todos los días de mi vida le estaré agradecido por esas oportunidades y enseñanzas. Reconozco el emporio periodístico que ella ha formado".

