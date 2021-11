Hundido en drogas y miseria: Exhiben a galán de novelas tras dejar TV Azteca y veto de Televisa

Ciudad de México.- La actriz de Televisa, Elisa Vicedo, dejó en shock al exhibir los presuntos vicios y problemas de adicciones que tendrían varios actores con los que trabajó en el pasado.

Vicedo, ahora de 25 años, denunció que Eduardo Carabajal presuntamente tiene problemas de adicciones y que sus compañeros en estas prácticas como el actor Salvador Zerboni y Paco Lalas también.

La actriz destapó momentos que aseguró haber atestiguado entre estos actores. Como se recordará, Vicedo interpuso una denuncia contra Carabajal, al que acusó de violación y agresión.

En entrevista para De Primera Mano, Elisa exhibió que los actores presuntamente hasta metían "prostitutas" al lugar.

La actriz mencionó que en uno de esos días que presuntamente estaban bajo los efectos de las drogas, Zerboni, quien debutó en TV Azteca en 2005 y en Televisa en 2007, la habría golpeado en la nariz.

Un día Zerboni muy idiotamente en una de mis últimas funciones me dio un golpe en la nariz y me dejó sangrando. Mi papá iba a ir corriendo atrás de Salvador Zerboni. No sé si viole o no porque ahí no me puedo meter pero que el cuate se mete de todo, el cuate se mete de todo, perdón".

Además, añadió que el histrión de 42 años sí le pidió disculpas, pero que eso le generó un trauma ya que en se entonces ella tenía 19 años.

Me dio tremendo golpe porque estaba ido. Sí me pidió una disculpa, no lo hizo adrede pero no tenía control de sus estímulos. Todos esos se metían juntos, eran mejores amigos por siempre. Paco Lalas no me consta que golpee a alguien pero de que todos se metían en esa época sí claro que sí, a mí nadie me lo cuenta, mis ojos lo vieron. Tenía 19 años y le tenía un pavor y un trauma, no sabía qué hacía ahí, yo quería renunciar todos los días y no sabía cómo", mencionó.