Tras 'pleito' en 'VLA', exconductor de TV Azteca recibe dura noticia en vivo y se ahoga en llanto

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien a mediados de 2020 renunció a TV Azteca y Venga la Alegría, recibió un tremendo golpe durante el programa Sale el Sol debido a que le dieron una dura noticia en plena transmisión en vivo.

Se trata del conocido comunicador y especialista en espectáculos Carlos Quirarte, quien abandonó el matutino del Ajusco el 29 de junio del año pasado en medio de un escándalo porque supuestamente no se llevaba bien con su jefa Flor Rubio.

Cuando Carlos confirmó que dejaba el programa se desataron una serie de especulaciones y se aseguró que la razón de su salida era porque tenía problemas con la líder de espectáculos en VLA. Sin embargo, meses después acudió a su programa radiofónico y negó tajantemente una enemistad con ella.

Ha sido una aventura maravillosa, voy por la vida haciendo amigos y no enemigos, no tengo problemas con Flor Rubio y ha sido un placer conocerla", expresó.

Un par de meses después, el querido conductor mexicano volvió a la pantalla chica pero ya como parte de la familia del matutino de Imagen TV.

Durante la mañana de este lunes 1 de noviembre esta emisión tuvo como invitada a la médium Zulema quien lo hizo romper en llanto con una inesperada noticia. La famosa psíquica le dijo a Carlos que su abuelita María lo estaba visitando en el foro y él se conmovió hasta las lágrimas en vivo.

No me digas porque me pone muy sentimental ahí ese tema...", dijo Quirarte con la voz entrecortada.