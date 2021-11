¿Adiós Televisa? Tras perderlo todo y ahogarse en llanto, actriz recibe inesperada noticia en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien trabajó por 22 años en Televisa y estuvo como invitada en Venga la Alegría, quedó en shock debido a que hace algunos momentos recibió una inesperada noticia en vivo en pleno programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la guapa artista mexicana Sugey Ábrego, quien es concursante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy y hace unos días rompió en llanto en el matutino debido a que recibió fuertes críticas por sus kilos de más.

Sí me he sentido mal pero en estas dos semanas he bajado 4 kilos. He leído todos sus comentarios diciendo que qué pesada estoy, que qué piernotas. No saben las luchas personales que tenemos y a veces eso te rompe", dijo entre lágrimas.