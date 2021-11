Adiós 'VLA': Tras 16 años, Cynthia Rodríguez 'traiciona' a TV Azteca ¿y se une a Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante y conductora Cynthia Rodríguez, quien tiene 16 años de trayectoria en TV Azteca, tiene muy preocupados a sus fans debido a que desde hace un par de días no aparece en el programa Venga la Alegría. ¿Los cambió por Televisa?

Como se recordará, la guapa novia de Carlos Rivera saltó a la fama en 2005 al unirse como concursante de La Academia donde obtuvo el quinto lugar. Posteriormente la televisora del Ajusco le abrió sus puertas para unirse a otros grandes proyectos como Desafío de estrellas 2 (2006), El gran desafío (2009), Todo un show (2018-2019) y varias telenovelas.

Y como es uno de los rostros más conocidos de la empresa, sus miles de admiradores y fans se preguntan porqué no está en Venga la Alegría y también porqué hay tanto hermetismo sobre su ausencia.

A través de la cuenta de Instagram del matutino se compartió una instantánea en la que aparece todo el elenco estelar y las grandes ausentes son ella y Laura G.

Sin embargo, se sabe que Laura está en los ensayos de los Premios de la Radio debido a que durante toda la jornada hace enlaces en vivo con sus compañeros. ¿Cynthia se fue a Televisa?

Para sorpresa de los televidentes, Cynthia también se encuentra cubriendo este evento pero no para la señal de TV Azteca. Resulta que la coahuilense está haciendo cápsulas en las redes sociales de la premiación, es decir, está trabajando directamente con los organizadores y no con la televisora del Ajusco, y esta sería la razón por la que no realiza enlaces en vivo a VLA.

Hace unas horas Premios de la Radio compartió un video en donde la propia exacadémica invita a ver la gala no solo por TV Azteca, sino que también le da promoción a otra televisora: Estrella TV.

