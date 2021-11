Cambios en Televisa: Tras 20 años, Andrea Legarreta confirma que deja 'Hoy' por inesperada razón

Ciudad de México.- Las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo, se dejaron ver desde otro foro de Televisa en medio de rumores de que vienen fuertes cambios en el programa Hoy, en el que esta última lleva más de 20 años.

Aunque ya se destaparon rumores de que Galilea ya no quiere estar en el programa y hasta presentó a ejecutivos de la empresa su renuncia para ausentarse un tiempo por motivos de salud, Andrea no había hablado al respecto, hasta ahora.

Fanáticos y seguidores de la esposa de Erik Rubín se quedaron en shock luego de que la también actriz fuera cuestionada sobre la posibilidad de colaborar en algún episodio de La Rosa de Guadalupe, una de las producciones más exitosas de Televisa.

Sin tapujos, la conductora de 50 años confesó que sí estaría dispuesta a participar en el unitario, pues cree que el productor está haciendo un gran trabajo y este ha generado de los mejores niveles de rating para la televisora de San Ángel.

La conductora ya tiene experiencia en la actuación pues protagonizó Vivan los Niños, sin embargo, dejó claro que tendría que analizar la propuesta ya que tiene que compaginar los horarios en los que está en Hoy con las horas de grabación del unitario.

Andrea ha estado en el ojo del huracán luego de que se hiciera viral el supuesto desaire de Paulina Rubio, ex de su marido Erik Rubín, hacia ella en el programa.

Aunque por el momento no se sabe si dejaría el matutino, ya ha confesado que ha renunciado varias veces en el pasado, ya sea por motivos personales o diferencias con productores.

Sí renuncié un par de veces porque no me sentía feliz. No era como aferrarme pero me dieron motivos para no hacerlo y bueno, volvimos a intentarlo", confesó.