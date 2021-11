Era stripper: Tras 18 años en Televisa, exhiben el pasado de conductor de 'Hoy' y explota en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido conductor del programa Hoy abrió su corazón y reveló el problema que enfrentó tras los ataques de los seguidores de la actriz Arantza Ruiz, quienes empezaron a humillarlo en redes por un comentario que le hizo.

Se trata del carismático Víctor Reséndez, mejor conocido como Latin Lover, quien en 2016 habría perdido su contrato de exclusividad con Televisa luego de debutar en el 2003 en la telenovela Velo de novia, hace 18 años.

El conductor ganó Bailando por un sueño y participó también en el programa Muévete junto a Maribel Guardia y Juan José Ulloa. Aunque se dijo se iría a TV Azteca el año pasado, se integró al matutino de Las Estrellas como juez en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Cuando tocó el turno de bailar a la actriz Arantza Ruiz y Luis 'Potro' Caballero, Andrea Legarreta se deshizo en elogios, sin embargo, Latin le dijo que hace unos días ella publicó algo y lo etiquetó, afirmando públicamente que él decía que "no era bailarina".

Esto provocó que los seguidores de Arantza se le fueran encima a Latin y él estalló. Al borde del llanto, se defendió de las críticas.

Que nadie te diga que no eres bailarina. Esos son los datos que nos dieron a nosotros pero a raíz de eso tus seguidores me empezaron a atacar, tuve que bloquear muchas cuentas. Decían que era un luchador venido a más, que era un simple stripper, que había ganado por mis nalgas".

Como se recordará, cuando tenía alrededor de 19 años, salió de Monterrey, Nuevo León, para dirigirse a Estados Unidos, donde realizó trabajos de limpieza y de casi cualquier actividad que le diera un poco de dinero. Por la noche, era stripper en centros sociales.

El conductor aseguró que él era el único luchador que estaba en Televisa junto a otros actores en el reality Bailando por un sueño y acudió a la empresa precisamente para cumplir un sueño: el de su pareja de baile, quien necesitaba una prótesis.

"Yo ensayaba 12 horas, me partía el alma ensayando. Me duele que me ataquen porque no es así. Puede que no me conozcas, pero no solamente participé, gané dos concursos de baile y no por mis pompis, sino por el esfuerzo", dijo con la voz entrecortada.

Finalmente, dijo que él está muy agradecido por la oportunidad y el cariño de la gente, además de que ha seguido dando todo de él para salir adelante y seguir ganando competencias, por lo que le aconsejó hacer lo mismo.

Arantza le pidió perdón por lo que sucedió y aseguró que la publicación no era con la "agresión" hacia él, mientras que Latin le dijo que por más mal que lo haga, él nunca lo haría para atacarla.

Ese día había tenido muchos golpes a mi persona y fue una necesidad de enseñarle a la gente sí puedo hacer las cosas bien", dijo Arantza.

Finalmente, Galilea Montijo calmó las aguas asegurando que Arantza no tiene la culpa de que sus seguidores despotricaran contra Latin, mientras que Lolita no tuvo comentarios tan positivos hacia la pareja y les pidió conectarse mejor para el próximo baile.

