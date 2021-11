"Fue por vicio": Audios de presuntos Policías revelarían más datos sobre la muerte de Octavio Ocaña

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La muerte de Octavio Ocaña sigue siendo un enigma para sus familiares, amigos y fanáticos, pues a casi dos semanas de su lamentable deceso, aún 'confían' en las indagatorias de las autoridades. Ahora, se filtraron nuevos audios que revelarían información sobre el día en que 'Benito Rivers', actor de Televisa, murió.

En el programa De Primera Mano, con Gustavo Adolfo Infante, se exhibieron audios que, supuestamente, revelarían que Octavio Ocaña acudió a Cuautitlán Izcalli a comprar "vicio".

Asimismo en estos se detallaría que el informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-Edomex) sería falso y que, en realidad, el actor de Televisa de 21 años no se disparó a sí mismo, como han asegurado las autoridades.

En la imagen, Octavio Ocaña, actor de Televisa, tras la colisión en Cuautitlán Izcalli, Edomex.

Esta es la transcripción de los audios, ambos de voces masculinas:

[Audio 1]: Cámara, pin... güerito. Oye, y qué bueno que me acordé que eres [inaudible]. Acá, al chile, acá de compas, ¿tus compañeros sí 'volaron' al morro ese de Vecinos, se les fue el pedo o qué? ¿Sentían que era la mera mafia y lo tenían que volar?", expresa el primer audio

Ante esta duda, el segundo audio responde que la camioneta de Octavio Ocaña despertó sospechas, pues ingresó a una colonia peligrosa, por lo que pensaron que fue a comprar drogas ilícitas; así iniciaría la persecución.

- Qué crees que yo, este, pues ya sabes que uno es ñero, ¿no?, al chile, me la mamé. Sí dije: no, pues no, este morro (inaudible), lo que es, lo que es, fue al punto a comprar maldad. Si andaba [inaudible] fue por maldad, y hasta le estaba diciendo a mi mujer; pero el detalle es que esa colonia está bien culera y ese wey entró en una camionetota y no lo 'rentearon'. Entonces había de dos: o conocía al machín del punto o era buen cliente, o se le alocó. Y le digo, 'pa mí que sí fue por vicio y los weyes que traía, qué cuáles sus compas, al chile, son sus dealers y le han de haber dicho ‘no te pares, mijo, traemos la (inaudible)", expresa el audio.

Asimismo, el interlocutor señala que Octavio Ocaña traía un reloj valuado en 150 mil pesos, y su esclava de oro, por lo que podía pagar a las autoridades; no obstante, sus acompañantes lo habrían persuadido de irse.

Y se armó el cagadero, porque si se hubiera ido en banda, trae un reloj de 150 mil varos, wey, y una esclava que valía como 40 mil de pura ‘orejas’. ¿Tú crees que no iba a poder pagar con eso? Ahorita regreso, entonces pa mí que fue, se quedó sin efectivo, le han de haber dicho 'vamos al cajero' y le subieron al dealer o a dos monstruos para que fueran por la feria y cuando fueron sobre la marcha le han de haber dicho 'no te pares, no te pares'.", sigue narrando.

Finalmente, detalla que el Policía, al bajarlo lo habría baleado accidentalmente, pero que cuando notaron quien era, 'reorganizaron' la escena del evento, en la autopista Chamapa-Lechería, en el Edomex.

Es que a mí me corrieron, wey. Y cuando se armó, que no se quería parar, lo bajaron, y el poli que lo estaba amenazando se le salió el tiro, wey, y le rajó su madre, porque la gorra no trae ningún hoyo, entonces se la han de haber puesto después porque no trae ningún hoyo, wey, entonces se la han de haber puesto después, solo está llena de la sangre que le está escurriendo en ese momento", finaliza.

Cabe destacar que en el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante aclararon que estos audios no son oficiales, ni han sido asegurados por las autoridades, por lo que no se podría garantizar su veracidad.

