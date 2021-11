"Soberbia": Andrea Legarreta exhibe a amante de Erik Rubín tras grave desprecio en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Andrea Legarreta rompe el silencio sobre la visita de Paulina Rubio, expareja de su esposo Erik Rubín, al programa Hoy y reacciona a que la habría despreciado en vivo, además de ventilar qué fue lo que pidió a la producción.

En entrevista con reporteros a las afueras de Televisa, la presentadora fue cuestionada sobre cómo fue la visita de 'La Chica Dorada' al foro del matutino luego de que estuvo en TV Azteca, pues en redes se dijo que la desairó y la ignoró al aire.

Legarreta mencionó que ella no sintió eso pero explicó que probablemente empezaron a decir que le hizo 'el feo' en vivo por una fuerte razón, terminando de 'balconear' a la ex de su marido.

Me da risa porque han dicho que ella no me hizo caso... cuando nos vimos nos saludamos, normal, como siempre y mmm... yo no sentí eso. Ojo, sí me daba cuenta que ella volteaba más al lado de Paul pero hay gente que tiene un lado".

¿Toda una diva? Andrea contó que aunque ya tienen asignados los lugares los conductores y los invitados en la sala, en esta ocasión fue al revés, pues mencionó que Paulina pidió específicamente estar de cierto lado en el sillón para que le "favoreciera su lado".

Asegurando que con otros invitados con los que tiene mejor relación les puede llegar a comentar, confesó que no fue el caso con Paulina, poniendo de ejemplo al galán de novelas Gabriel Soto.

Me ha pasado que Gabriel (Soto) está sentado y contestaba al otro lado y yo le decía al aire pero me dio pena decirle eso a Pau. Al final es nuestra invitada, está en nuestra casa y si ella quiere estar volteada hacia allá porque es su lado, pues tengo que respetarlo".

Sobre su fama de desairar a conductores y rechazar invitaciones a programas por su actitud soberbia, la conductora dijo que probablemente se trate de un tema de vanidad de la cantante.

Mientras más años tengo, prefiero no pensar que fue un desaire. Prefiero pensar que ese es su lado y a ella le gusta. Hay gente en este medio como que nos vamos volviendo no sé si es vanidad, mañas, manías, pero sí me ha tocado y como ya me ha tocado, preferí verlo por ese lado, porque ya me habían comentado que ella prefería estar sentada allá desde la entrevista con Gali y 'El Negro' entonces no lo tomé personal".

Legarreta aseguró que además el programa fue muy "apretado" porque les tuvieron que recortar una parte por el mensaje del presidente y sintió que a ella le hubiera ido mejor si se hubiera sentado donde ella se puso.

Como ya todos estábamos acomodados, ella corrió y no le quedó más que estar en ese sitio. A lo mejor fue una falta de comunicación, pero en verdad no lo siento así, no lo sentí así porque cuando me despedí de ella nos dimos un abrazo".

Sobre si tiene una rivalidad con la hija de Susana Dosamantes porque tuvo un romance con Erik Rubín, Legarreta dijo tajante que no, revelando que su marido fue tan ojo alegre antes de casarse, que no podría enojarse con las "250 novias que llegaron antes".

Eso me da risa. Imagínate que después de Paulina pasaron 250 novias de Erik y luego aparecí yo. Paulina y yo nos conocimos en 'Baila conmigo', entonces en buena onda ella ha tenido una vida con otras parejas, ha tenido hijitos... o sea incluso todavía se hablan Erik y Paulina para saludarse".

La conductora reiteró que no se alcanzó a tomar foto a solas con ella y descartó que de su lado haya algo negativo hacia ella, deseándole lo mejor siempre.

No tengo un problema con nadie que haya estado antes que yo, aunque hubiera sido 15 minutos. No me hago la cool, es la verdad... al contrario, muchas chicas que han estado con Erik hay hasta a quien le tengo cariño. A lo mejor suena raro porque hay gente que es muy celosa con los exnovios pero si ellos vivieron su historia en ese momento está padre. Siguen teniendo cariño y saludándose".

Finalmente, Andrea mencionó que le gustaría ir al concierto de Paulina y Alejandra Guzmán, con quien la cantante hará una gira. Como se recordará, ambas sostuvieron una rivalidad plasmada en canciones que se dedicaron luego de un amorío con el esposo de Legarreta.

Usuarios reaccionaron a las declaraciones de Legarreta en redes.

Paulina siempre ha sido soberbia", "Rubio es conflictiva", "Andrea Legarreta siempre responde muy bien", "Todos saben que Paulina es una diva", "Muy buena actitud la de Legarreta, aunque una ex famosa siempre molesta", "Sí se vio medio engreída la Pau".

El romance entre Rubín, Paulina Rubio y Alejandra Guzmán

'La Guzmán' confesó en entrevista con Yordi Rosado hace unos meses que el esposo de Andrea Legarreta no solo le fue infiel, sino que lo hizo con Paulina Rubio, con quien formaron uno de los triángulos amorosos más polémicos de todos los tiempos.

Durante la entrevista, confesó cómo fue que se conocieron e iniciaron un breve romance y el momento en el que ella descubrió que le era infiel con la exTimbiriche.

Empecé a salir con Erik porque me gustó en unos Premios TVyNovelas (...) Salí con él como dos meses hasta que me enteré que salía con Paulina otra vez", reveló Alejandra.

Guzmán, al enterarse que se estaba viendo con ella de nuevo, lo terminó y le contó a su productor musical, quien resultó ser el mismo de Paulina. Ahí fue que surgió la supuesta rivalidad entre ambas cantantes y dio pie a dos controversiales canciones.

Ahí le conté al productor, me hizo la de 'Hey Güera', a ella le puso 'Ese hombre no se toca', 'Ese hombre es mío' o algo así. Era el mismo productor (de las dos), fíjate qué copiona... donde yo iba, ella venía no sé por qué siempre lo hacía. Pero bueno, yo llegué primero", declaró la madre de Frida Sofía

Cabe mencionar que el amorío que tuvieron Paulina, Alejandra y Erik fue hace muchos años y desde entonces al cantante lo han exhibido por todos lados revelando sus aventuras de juventud de cuando era soltero, como la que tuvo con María Conchita Alonso.

